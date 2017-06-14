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С 19 июня Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе
15.06.2017 13:01 — Разное | Ежедневник
В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет.
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 19 июня, сообщает
По ее словам, с 19 июня намечено провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.
Road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия пройдут презентационные акции, состоятся встречи с потенциальными инвесторами. Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии не разглашаются до начала road show, подчеркнула пресс-секретарь.
Также Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на 800 млн. долларов со сроком погашения в начале января 2018 года и для этого продолжает работу над новым выпуском евробондов. В 2011 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму 800 млн. долларов со ставкой 8,95% и погашением 26 января 2018 года.
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В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет.
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