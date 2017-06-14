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Совмин уточнил, как приостановить деятельность находящимся под стражей или в тюрьме ипэшникам

15.06.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Постановление Совета министров от 13 июня 2017 года № 446, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, уточнило некоторые аспекты приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей.

Согласно документу, индивидуальный предприниматель вправе прекратить деятельность в порядке, предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1, либо приостановить деятельность в случае применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной безопасности по приговору суда.

Для приостановления деятельности ИП представляет в регистрирующий орган заявление через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы, следственного изолятора органов государственной безопасности, осуществляющих применение мер пресечения в виде содержания под стражей либо исполнение наказаний. Данное заявление не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации направляется в регистрирующий орган с сопроводительным письмом, в котором указываются даты начала и окончания срока содержания под стражей либо назначенный судом срок наказания.

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, учреждения уголовно-исполнительной системы, следственные изоляторы органов государственной безопасности, уголовно-исполнительные инспекции, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения распоряжения суда с копией приговора уведомляют регистрирующий орган о назначенном судом наказании с указанием его срока.

Регистрирующий орган вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, об изменении срока приостановления деятельности либо о возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих документов или окончания приостановления деятельности индивидуального предпринимателя, а также представляет данные сведения налоговым органам и органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

При прекращении трудового договора с работником индивидуального предпринимателя, деятельность которого приостановлена (прекращена) в случаях, предусмотренных постановлением № 446, запись об увольнении работника вносится в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя и скрепляется печатью данного регистрирующего органа.

 
 
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Постановление Совета министров от 13 июня 2017 года № 446, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, уточнило некоторые аспекты приостановления...

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