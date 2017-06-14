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СК предупредил о всплеске вымогательств через виртуальный секс

15.06.2017 13:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске за последний месяц возбудили несколько уголовных дел по подозрению в вымогательстве через интернет. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по г. Минску.


Фото: Christopher Sessums / flickr.com

Все случаи похожи: злоумышленник через социальные сети начинал переписываться с мужчинами и предлагал им заняться виртуальным сексом. После общение переходило в Skype. При этом без согласия потерпевшего велась запись разговора.

Потом у пострадавшего требовали перевести около 100 долларов США на электронный кошелек. В случае отказа злоумышленник угрожал опубликовать запись в интернете. Даже те, кто заплатил, не смогли остановить вымогателя — видео все равно пересылали их знакомым.

Сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. По их сведениям, кошельками, на которые перечислялись деньги, управляли с территории Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси (Вымогательство). Санкция статьи предусматривает исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги: Минск
 
 
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Злоумышленник через социальные сети начинал переписываться с мужчинами и предлагал им заняться виртуальным сексом.

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