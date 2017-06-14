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За май активы Беларуси в инвалюте увеличились на 1,4%

15.06.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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За май активы Беларуси в инвалюте увеличились на 1,4%

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси составили на 1 июня 2017 года 5,854 миллиарда долларов.

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в инвалюте за май 2017 года выросли на 1,4%, составив на 1 июня 2017 года 5,854 млрд долларов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные статистического отчета Национального банка.

В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 июня сложились в размере 5,238 млрд долларов против 5,108 млрд долларов на 1 мая. В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют 2,346 млрд долларов, СПЗ (специальные права заимствования) - 514,7 млн долларов, золото (включая предоставленное в ссуду) - 1,884 млрд долларов, другие резервные активы - 493,3 млн долларов.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 июня составили 616,1 млн долларов. Из них депозиты - 605 млн долларов, депозиты в золоте - 11 млнт долларов.

Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 июня составили 5,753 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам. Условные обязательства Беларуси в иностранной валюте в течение 12 месяцев после 1 июня могут потребовать выплаты почти 1,162 млрд долларов.

 
 
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Официальные резервные активы и другие активы Беларуси составили на 1 июня 2017 года 5,854 миллиарда долларов.

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