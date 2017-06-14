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Путин: не хочу, чтобы мои внуки росли "принцами крови"

15.06.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе прямой линии жительница Кабардино-Балкарии попросила главу российского государства рассказать о своих внуках. В ответ Владимир Путин признался, что недавно он второй раз стал дедушкой, и поделился некоторыми подробностями жизни своей семьи.

Обе дочери Путина живут в России, в Москве, живут нормальной жизнью, занимаются наукой, образованием, "не лезут" в политику. Один из внуков президента уже ходит в детский сад.

"Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли, для этого им нужно обычное, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое и это нанесет ущерб развитию ребенка. Поэтому прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием к этой позиции", — сказал Путин.

Ведущие "Прямой линии" поздравили президента с недавним рождением второго внука.

О том, что президент России рассказал о своей семье, слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России рассказал о рождении второго внука и о том, что его дети и внуки имеют право "жить обычной жизнью", не...

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