Лучшие роли Алексея Баталова

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из фильмов с участием любимого актера Алексея Баталова, человеческие черты которого ощущаются во всех его персонажах — это мужественность, добродушие, интеллигентность. Он сумел создать легендарные образы, ставшие образцом поведения советского человека.

Его лучшие роли — это Борис в фильме "Летят журавли", Владимир Устименко в фильме "Дорогой мой человек", Гусев в фильме "Девять дней одного года" и, конечно же, Гоша в фильме "Москва слезам не верит".

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