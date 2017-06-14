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Лучшие роли Алексея Баталова
15.06.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из фильмов с участием любимого актера Алексея Баталова, человеческие черты которого ощущаются во всех его персонажах — это мужественность, добродушие, интеллигентность. Он сумел создать легендарные образы, ставшие образцом поведения советского человека.
Его лучшие роли — это Борис в фильме "Летят журавли", Владимир Устименко в фильме "Дорогой мой человек", Гусев в фильме "Девять дней одного года" и, конечно же, Гоша в фильме "Москва слезам не верит".
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Народный артист СССР и РСФСР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался этой ночью в Москве. Любимый актер, по сообщению близких друзей, ушел из жизни во сне.
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