Гусаков: НАН выполняет проекты на контрактной основе с китайскими партнерами на 4 миллиона долларов





В настоящее время успешно развивается сотрудничество с Китайской академией общественных наук по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований

Национальная академия наук Беларуси выполняет проекты на контрактной основе с китайскими партнерами на сумму более 4 млн долларов, заявил сегодня председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, выступая на втором белорусско-китайском гуманитарном научном форуме «Проблемы сопряжения экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза», передает БЕЛТА .

«Национальная академия наук придает особое значение сотрудничеству в сфере науки с КНР. Сегодня у нас сложились прочные научно-технические связи и стратегические отношения со многими научными организациями Китая. НАН Беларуси выполняет проекты на контрактной основе с китайскими партнерами на сумму более 4 млн долларов», - отметил Владимир Гусаков.

Он напомнил, что первый форум прошел 4 сентября 2015 года в Пекине и заложил фундамент для сотрудничества в таком формате. «Нынешний, второй по счету форум знаменует формирование новой традиции в белорусско-китайском гуманитарном научном сотрудничестве», - считает Владимир Гусаков.

По его словам, в настоящее время успешно развивается сотрудничество с Китайской академией общественных наук по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Белорусские академические ученые-гуманитарии совместно с партнерами из Китайской академии общественных наук возглавляют четыре научных проекта.

«Сегодня успешно проведено не только комплексное всестороннее изучение проблем и перспектив развития совместных экономических проектов, но и показаны возможности реализации научно-технического и культурного сотрудничества. Вместе с тем мы считаем, что потенциал сотрудничества Беларуси и КНР далеко не исчерпан. Нам важно предлагать новые идеи, развивать креативные формы взаимодействия», - сказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что заявленная тематика форума является приоритетной для обеих стран. «Сегодняшний форум может дать ответы на многие актуальные и приоритетные вопросы взаимодействия двух интеграционных проектов, определить перспективы использования потенциала ЕАЭС в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути», - подытожил Владимир Гусаков.