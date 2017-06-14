В Минске пройдет большой urban-фестиваль. Билеты стартуют от 5 рублей

2 и 3 июля в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый кавер-фест « Папа отдыхает », который объединит музыку, еду и развлечения. Стартовая цена билетов - 5 рублей.

Первый день фестиваля — 2 июля — будет посвящен рок-музыке. Хедлайнером будет единственный в России официальный трибьют AC/DC — группа Easy Dizzy. Этот коллектив был хедлайнером на главном в мире мероприятии, посвященном 40-летию AC/DC — Geiselwind Fantreffen 2013 (Германия). Также в этот день будут звучать песни Nirvana, Metallica, Depeche Mode, The Offspring, Земфиры, «Ленинграда», «Браво» и других артистов. Эту музыку будут исполнять группы Artefact, «Дядя Ваня», VIP-Jazz Андрея Славинского, Andy Kravetz Band.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Во второй день фестиваля — 3 июля — будет звучать поп-музыка. Собственные песни исполнят герои «Евровидения» Naviband и неповторимый Uzari, золотые хиты «Песняров» — Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Также прозвучат композиции Bruno Mars, IOWA, «Ляписа Трубецкого», Ивана Дорна, N.R.M., «Виа Гра» и других, в чем помогут кавер-группы «Минское море», Анна Шалютина & Yogurt Band.

В рамках развлекательной программы в оба дня будет представлен полностью обновленный набор аттракционов Urban Park Dreamland. На смену отжившим свое каруселям пришли современные развлечения: скалодром и веревочный городок для любителей активного отдыха, лучный бой и тир для любителей пострелять, троллей для любителей острых ощущений, квесты для любителей интеллектуального отдыха и перевернутый дом для тех, кто любит интересные селфи.



Схема предоставлена парком

Также будут работать волейбольная площадка и площадка для стритбола, петанк, фрисби, бадминтон. И это не говоря о мастер-классах и воркшопах, маркете одежды и аксессуаров, а также специальных точках развлечений для детей.

Отдельная важная часть программы — еда. В рамках фестиваля будет представлен масштабный новый фудкорт с разнообразным ассортиментом блюд в стритфуд -стилистике: бургеры, драники, суши, плов, пицца, wok, шаурма, шашлык, хот-доги, сэндвичи, фалафель и многое другое. Всего более 40 точек питания и 1000 посадочных мест, не считая многочисленных лужаек и полян. Такой инфраструктуры нет ни на одной другой площадке Минска.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

— Идея фестиваля в том, чтобы на одной площадке были представлены все виды развлечений: музыка, активный и интеллектуальный отдых, лучшая еда и напитки. Один фестиваль вместо двух-трех, с демократичной ценой на вход и возможностью выбирать развлечения на свой вкус на месте, — говорит организатор мероприятия Алексей Подрез, руководитель компании KIT Solutions.

Кавер-фест «Папа отдыхает» стартует в 12.00, начало музыкальной программы - в 18.00. При этом желающие могут остаться на ночь в кемпинге на территории фестиваля. Стартовая цена на билеты составляет 5 рублей и будет повышаться до 17 рублей.