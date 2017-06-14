Самый тонкий из серийных в мире: все подробности о новом белорусском пистолете

На MILEX-2017 впервые был представлен первый отечественный пистолет «ПСН-В», разработанный белорусской компанией «БСВТ — Новые технологии», ставший настоящим событием на оружейной выставке. Принцип работы «ПСН-В» построен по схеме с коротким ходом ствола, как на большинстве классических общепризнанных пистолетов. 42.TUT.BY встретился с конструктором пистолета и узнал все подробности о новом белорусском оружии.

Родом из спецназа

Предназначенный для скрытого ношения, а также для использования в качестве запасного оружия как обычными гражданами, так и сотрудниками спецслужб, пистолет «ПСН-В» создавался с учетом боевого опыта. Его конструктор Игорь Васильев 25 лет отслужил в спецназе России, неоднократно участвовал в спецоперациях и недавно вышел в отставку. Он хотел сделать оружие максимально эффективным, надежным и простым.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Работа сотрудников спецподразделений предполагает скрытое ношение оружия, распространенный пистолет Макарова (ПМ) для этого явно не годился, а российский ПСМ калибра 5,45 мм обладал слишком малым останавливающим действием пули. Да и сами патроны калибра 5,45×18 уже не выпускаются, и достать их довольно сложно. Поэтому спецслужбам приходилось больше обращать внимание на западные дорогостоящие образцы. Мы же разработали собственный недорогой, компактный и эффективный пистолет».

Всего на разработку пистолета Игорь Васильев потратил порядка двух лет. Сейчас оружие проходит заключительную стадию испытаний.

Самый тонкий в мире

Для оружия скрытого ношения один из самых главных критериев — это толщина: чем оружие тоньше, тем проще его скрыть. И здесь у белорусского пистолета «ПСН-В» неоспоримое преимущество — его толщина всего 18 мм.





«Задача стояла непростая: создать под мощный 9×19 патрон как можно более компактный самозарядный пистолет, который, к тому же, будет безопасным при постоянной носке и обращении. Существует большое количество компактных коротких пистолетов, но их под одеждой выдает толщина. „ПСН-В“ же можно положить в карман джинсов или же заткнуть за пояс ремня под рубашку навыпуск, и там он будет совершенно незаметен. Все это благодаря его толщине — всего 18 мм, ни один серийный самозарядный пистолет в мире под патрон 9 Para не обладает такими характеристиками. К тому же простой заменой ствола и пружины мы легко получаем возможность стрельбы штатным патроном 9×18 ПМ, которых осталось много с советских времен и которые активно используются правоохранительными органами».









Оружие последнего шанса

«ПСН-В» - оружие не для длительного боя. Этот пистолет предназначен для того, чтобы спасти жизнь владельца в критической ситуации.

Это оружие рассчитано на профессионалов, рассказал конструктор. Пистолет позволяет неожиданно открыть огонь и интуитивно, не целясь, с 3−5 метров (а с применением прицельных приспособлений и до 25 метров) обездвижить противника первым выстрелом. Благодаря особенностям конструкции и низко расположенному стволу отдача оружия вполне комфортная, а сам пистолет имеет незначительный увод с линии прицеливания.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для «ПСН-В» специально был выбран патрон 9×19 Para, широко распространенный в мире и обладающий значительным пробивным и останавливающим действием, богатой гаммой боеприпасов (в том числе и специальных).

«В отличие от патрона пистолета Макарова для 9×19 Para автоматные магазины в разгрузке или лобовое стекло автомобиля препятствием не являются, — рассказывает Игорь Васильев. — В сравнении с пистолетом ПСМ здесь чаще всего достаточного одного попадания, чтобы вывести противника из строя и тем самым порой спасти жизнь владельцу „ПСН-В“. Для этого магазина на шесть патронов, которым комплектуется оружие, хватит с избытком».

Универсальнее Глока

Хотя необходимость мгновенного открытия огня диктует потребность делать оружие самовзводным, конструкция этого пистолета, в отличие от пистолета Глок, позволяет устанавливать три различных типа УСМ (ударно-спускового механизма).



Фото: «БСВТ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Первый и самый правильный для данного вида оружия — это так называемый DAO, действующий только самовзводом и не требующий наличия предохранителя. Второй — это SA с предварительным взведением, третий — это DA комбинированный, где присутствует и предварительное взведение, и самовзвод. Выбор зависит только от потребителя.

Также в отличие от пистолета Глок в варианте с предварительным взведением есть возможность регулировки в широких пределах усилия на спусковом крючке и длины хода спускового крючка, что позволяет максимально точно адаптировать оружие под владельца.

По службе Игорю Васильеву приходилось иметь дело с различными образцами зарубежного и российского короткоствольного стрелкового оружия, что очень помогло при создании «ПСН-В», где были применены наиболее удачные конструктивные и технические решения.

Дамский вариант и композитные материалы

«ПСН-В» задумывался как оружие, которое будет востребовано как среди силовиков, так и на гражданском рынке оружия. Будет существовать несколько модификаций под разные патроны.

Для гражданского рынка планируется выпустить модификации под патроны 9×17 — короткий и 22LR, последний будет самым компактным и легко уместится даже в дамскую сумочку. Кроме того, планируется производить модель с рамкой из композитных материалов, которые по прочности в некоторых случаях не уступают стали, но в то же время значительно легче по весу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У серийной модели «ПСН-В» будет предусмотрено посадочное место под планку Пикатини для установки лазерного целеуказателя или тактического фонаря. Мушка и целик будут съемными, а их посадочные места будут идентичны посадочным местам под сменные прицельные приспособления австрийского пистолета Глок, что расширит возможности применения оружия, например в условиях затрудненной видимости. Пистолет будет комплектоваться двумя магазинами на шесть и двумя магазинами на восемь патронов.

В целом пистолет получился достаточно простым по конструкции и одновременно универсальным, что должно положительно сказаться на его надежности и себестоимости. Найдет ли он свою нишу в современном мире при наличии огромного выбора стрелкового оружия, покажет время.