С 12 по 30 июня в Бресте проходит гастрофестиваль . В шести заведениях города жителям и гостям Бреста представлены блюда от 15 до 30 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.

Jules Verne (Жюль Верн)

1. Тар-тар из дикой форели с пюре из баклажан и козьего сыра 2. Салат с утиной грудкой магре, манго и апельсиновым гелем 3. Равиоли с моцареллой и базиликом 4. Палтус с цукини, бататом и белыми грибами, приправленный кокосовым молоком и карри 5. Террин с лаймом, сельдереем и клубничным соусом Вес сета: 557 гр. Стоимость сета: 30 рублей.





















Кафе «Молодежное»

1. Салат с утиной грудкой и ягодами 2. Сендвич с ростбифом и томатами 3. Филе индейки с грибами и клюквенным соусом 4. Овощной микс 5. Бисквитный десерт с ягодами Вес сета: 494 гр. Стоимость сета: 18 рублей.

















PaPi (ПаПи)

1. Брускетта с томатами 2. Крылышки в хрустящей корочке 3. Врап с беконом и омлетом 4. Мини-пицца с курицей и шпинатом 5. Канноли с рикоттой Вес сета: 498 гр. Стоимость сета: 15 рублей.









Chalet Greenwood (Шале Гринвуд)

1. Чука-салат с сыром 2. Салат с курицей «Су-вид» 3. Пирог рыбный со шпинатом 4. Лосось «Крема ди рафано» 5. Мятная панна-котта с клубничным кулем Вес сета: 485 гр. Стоимость сета: 28 рублей





















Times Café (Таймс Кафе)

1. Севиче из дикой форели 2. Салат с утиной грудкой 3. Черные тальолини с морепродуктами 4. Айнтопф с морепродуктами 5. Мини-тарталетка со свежими ягодами Вес сета: 415 гр. Стоимость сета: 22 рубля

















Трактир «У озера»

1. Салат «Курочка на клубничке» 2. Утомленые свиные ребрышки 3. Боярская похлебка из клубники 4. Пирог «Мак под шубой» 5. Пельняни с мясом Вес сета: 540 гр. Стоимость сета: 25 рублей











