С 12 по 30 июня в Бресте проходит . В шести заведениях города жителям и гостям гастрофестиваль Бреста представлены блюда от 15 до 30 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.
Jules Verne (Жюль Верн)
1. Тар-тар из дикой форели с пюре из баклажан и козьего сыра
2. Салат с утиной грудкой магре, манго и апельсиновым гелем
3. Равиоли с моцареллой и базиликом
4. Палтус с цукини, бататом и белыми грибами, приправленный кокосовым молоком и карри
5. Террин с лаймом, сельдереем и клубничным соусом
Вес сета: 557 гр.
Стоимость сета: 30 рублей.
Кафе «Молодежное»
1. Салат с утиной грудкой и ягодами
2. Сендвич с ростбифом и томатами
3. Филе индейки с грибами и клюквенным соусом
4. Овощной микс
5. Бисквитный десерт с ягодами
Вес сета: 494 гр.
Стоимость сета: 18 рублей.
PaPi (ПаПи)
1. Брускетта с томатами
2. Крылышки в хрустящей корочке
3. Врап с беконом и омлетом
4. Мини-пицца с курицей и шпинатом
5. Канноли с рикоттой
Вес сета: 498 гр.
Стоимость сета: 15 рублей.
Chalet Greenwood (Шале Гринвуд)
1. Чука-салат с сыром
2. Салат с курицей «Су-вид»
3. Пирог рыбный со шпинатом
4. Лосось «Крема ди рафано»
5. Мятная панна-котта с клубничным кулем
Вес сета: 485 гр.
Стоимость сета: 28 рублей
Times Café (Таймс Кафе)
1. Севиче из дикой форели
2. Салат с утиной грудкой
3. Черные тальолини с морепродуктами
4. Айнтопф с морепродуктами
5. Мини-тарталетка со свежими ягодами
Вес сета: 415 гр.
Стоимость сета: 22 рубля
Трактир «У озера»
1. Салат «Курочка на клубничке»
2. Утомленые свиные ребрышки
3. Боярская похлебка из клубники
4. Пирог «Мак под шубой»
5. Пельняни с мясом
Вес сета: 540 гр.
Стоимость сета: 25 рублей
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AFISHA.TUT.BY рассказывает, что, где и почем можно попробовать в заведениях Бреста.
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