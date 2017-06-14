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Форель, похлебка из клубники и "мак под шубой". В Бресте проходит гастрофест

15.06.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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С 12 по 30 июня в Бресте проходит гастрофестиваль. В шести заведениях города жителям и гостям Бреста представлены блюда от 15 до 30 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.

Jules Verne (Жюль Верн)

1. Тар-тар из дикой форели с пюре из баклажан и козьего сыра

2. Салат с утиной грудкой магре, манго и апельсиновым гелем

3. Равиоли с моцареллой и базиликом

4. Палтус с цукини, бататом и белыми грибами, приправленный кокосовым молоком и карри

5. Террин с лаймом, сельдереем и клубничным соусом

Вес сета: 557 гр.

Стоимость сета: 30 рублей.










Кафе «Молодежное»

1. Салат с утиной грудкой и ягодами

2. Сендвич с ростбифом и томатами

3. Филе индейки с грибами и клюквенным соусом

4. Овощной микс

5. Бисквитный десерт с ягодами

Вес сета: 494 гр.

Стоимость сета: 18 рублей.








PaPi (ПаПи)

1. Брускетта с томатами

2. Крылышки в хрустящей корочке

3. Врап с беконом и омлетом

4. Мини-пицца с курицей и шпинатом

5. Канноли с рикоттой

Вес сета: 498 гр.

Стоимость сета: 15 рублей.




Chalet Greenwood (Шале Гринвуд)

1. Чука-салат с сыром

2. Салат с курицей «Су-вид»

3. Пирог рыбный со шпинатом

4. Лосось «Крема ди рафано»

5. Мятная панна-котта с клубничным кулем

Вес сета: 485 гр.

Стоимость сета: 28 рублей










Times Café (Таймс Кафе)

1. Севиче из дикой форели

2. Салат с утиной грудкой

3. Черные тальолини с морепродуктами

4. Айнтопф с морепродуктами

5. Мини-тарталетка со свежими ягодами

Вес сета: 415 гр.

Стоимость сета: 22 рубля








Трактир «У озера»

1. Салат «Курочка на клубничке»

2. Утомленые свиные ребрышки

3. Боярская похлебка из клубники

4. Пирог «Мак под шубой»

5. Пельняни с мясом

Вес сета: 540 гр.

Стоимость сета: 25 рублей






 
Теги: Брест
 
 
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AFISHA.TUT.BY рассказывает, что, где и почем можно попробовать в заведениях Бреста.

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