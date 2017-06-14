Путин похвалил Порошенко за интерес к стихам Лермонтова

В ходе прямой линии Владимир Путин отметил, что Петр Порошенко действительно посчитал возможным прочитать четверостишие Михаила Юрьевича Лермонтова "Прощай немытая Россия, стара рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

"Во-первых, это говорит о том, что Петр Алексеевич знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но это стихотворение не заканчивается таким образом. Там есть вторая часть. Она звучит так: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". Михаил Юрьевич Лермонтов был человеком прогрессивным, он хотел улучшения внутреннеполитической ситуации в России, его душила обстановка, которая сложилась на тот момент в России, и он говорил об этом прямо", — отметил Путин.

Президент России отметил, что поэт написал эти стихи примерно в 1841-42 годах, когда ехал на Кавказ, в действующую армию, фактически переезжал из одной части Российской империи в другую.

"Области, которые сейчас считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России. Так что здесь особо нечего нос задирать", — отметил Путин.

По словам Путина, вероятно, таким образом Порошенко хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает цивилизационный выбор, ведет страну в Европу. В то же время и в русской, и в украинской литературе есть достаточно ярких примеров, которыми можно было бы ответить президенту Украины.

"Если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета в оффшорных зонах. А потом говорит о благе народа. Тарас Шевченко еще почти 170 лет назад сказал: "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Надеюсь, что когда-то этот период в жизни Украины и украинского народа закончится", — резюмировал Путин.

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