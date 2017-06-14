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В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

15.06.2017 15:12 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания его в следственном изоляторе, под стражей или в МЛС.

В Беларуси уточнены некоторые аспекты приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей. Предусмотрено это постановлением Совмина от 13 июня 2017 года №446 «О некоторых вопросах приостановления деятельности индивидуального предпринимателя», сообщает БЕЛТА.

 Согласно документу, ИП вправе прекратить деятельность в порядке, предусмотренном положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной безопасности по приговору суда.

Для приостановления деятельности ИП представляет в регистрирующий орган заявление через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы, следственного изолятора органов государственной безопасности, осуществляющих применение мер пресечения в виде содержания под стражей либо исполнение наказаний. Заявление не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации направляется в регистрирующий орган с сопроводительным письмом, в котором указываются даты начала и окончания срока содержания под стражей либо назначенный судом срок наказания.

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, учреждения уголовно-исполнительной системы, следственные изоляторы органов государственной безопасности, уголовно-исполнительные инспекции, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения распоряжения суда с копией приговора уведомляют регистрирующий орган о назначенном судом наказании с указанием его срока.

Регистрирующий орган вносит в Единый государственный регистр юрлиц и ИП сведения о приостановлении деятельности предпринимателя, об изменении срока приостановления деятельности либо о возобновлении его деятельности не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих документов или окончания приостановления деятельности индивидуального предпринимателя, а также представляет эти сведения налоговым органам и органам ФСЗН Министерства труда и социальной защиты.

При прекращении трудового договора с работником индивидуального предпринимателя, деятельность которого приостановлена (прекращена) в случаях, предусмотренных постановлением №446, запись об увольнении работника вносится в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации ИП и скрепляется печатью данного регистрирующего органа.

 
 
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