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В больнице умерла пострадавшая в ДТП в Уручье пассажирка Renault
В больнице умерла пассажирка попавшей на проспекте Независимости в лобовую аварию Renault. Об этом
Напомним,
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В результате ДТП пострадали четыре человека: водители Renault и VW, а также их пассажиры. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу, где позже пассажирка Renault умерла.
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Напомним, серьезная авария произошла утром 15 июня.
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