В больнице умерла пострадавшая в ДТП в Уручье пассажирка Renault

В больнице умерла пассажирка попавшей на проспекте Независимости в лобовую аварию Renault. Об этом сообщили в МЧС.





Напомним, серьезная авария произошла утром 15 июня. По предварительной информации, женщина на Renault Twingo ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД. На развязке с улицей Руссиянова она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Passat. После этого машины зацепили еще два автомобиля Honda.

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В результате ДТП пострадали четыре человека: водители Renault и VW, а также их пассажиры. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу, где позже пассажирка Renault умерла.