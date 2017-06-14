ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В больнице умерла пострадавшая в ДТП в Уручье пассажирка Renault

15.06.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В больнице умерла пассажирка попавшей на проспекте Независимости в лобовую аварию Renault. Об этом сообщили в МЧС.


Напомним, серьезная авария произошла утром 15 июня. По предварительной информации, женщина на Renault Twingo ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД. На развязке с улицей Руссиянова она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Passat. После этого машины зацепили еще два автомобиля Honda.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители Renault и VW, а также их пассажиры. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу, где позже пассажирка Renault умерла.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, серьезная авария произошла утром 15 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика