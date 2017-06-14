Защита от подлодок и ракет и самый мощный ледокол: Путин об Арктике

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал о планах РФ в освоении российской территории Арктики.

По словам российского лидера, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность хозяйственной деятельности России и транспортных маршрутов в российской части Арктики.

"Нам нужно обеспечить использование этих маршрутов, хозяйственную деятельность на этих территориях, обеспечить свой суверенитет над этими территориями", — сказал Путин.

О подлодках и ракетах

Он отметил, что Арктика является очень важным регионом с точки зрения обеспечения обороноспособности России.

"Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит", — подчеркнул Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что в Арктике должна быть обеспечена пограничная охрана. Кроме того Путин подчеркнул, что эта территория важна с точки зрения стратегических вооружений.

"И там (в Арктике — Sputnik), кроме всего прочего (…) трасса проходит. Трасса ракет наземного базирования, находящихся на территории Соединенных штатов. Это все мы должны знать", — подчеркнул президент, отметив, что в данном случае необходима система патруля за пусками ракет (СРПН).

Самый мощный ледокол

Говоря об освоении Арктики, Путин также коснулся темы финансирования строительства атомных ледоколов нового поколения, сказав, что деньги будут поступать в полном объеме. Он отметил, что Балтийский завод уже начал строительство первого из четырех атомных ледоколов под названием "Арктика", мощность силовой установки которого — 60 мегаватт. Также он сказал, что планируется построить еще более мощный корабль.

"К 2025 году у нас должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный чем те, о которых я сказал, и тот, которого заканчивается строительство, — 120 мегаватт", — сказал Путин, подчеркнув, что такого ледокола ни у кого в мире нет.

Подробности о том, как Россия планирует осваивать арктические просторы, читайте на сайте проекта The Arctic .