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Каждый четвертый минчанин копит деньги на ремонт и квартиру, каждый десятый - на похороны

15.06.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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За месяц семья в Минске в среднем живет на 1 294,3 рубля, сообщила начальник Главного статистического управления Минска Наталья Тарасюк. При этом в Беларуси средняя семья в первом квартале располагала суммой в 983,5 рубля в месяц.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также в Главном статистическом управлении Минска рассказали, на что копят минчане: в прошлом году 70,5% респондентов назвали целью сбережений «непредвиденные расходы в будущем». 44,6% копили деньги на крупные покупки, 41,8% — на ремонт и покупку недвижимости. 26,7% собирали средства на отпуск вне дома, 23,7% — на оплату лечения, 18,1% — на оплату образования, 10,8% — на ритуальные услуги, 3,9% — на другие цели.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале текущего года, 996,4 рубля (77%) в месяц у семьи уходят на потребительские расходы: питание (включая общепит), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. Остальная часть денежных средств — 297,9 рубля в месяц (23%) направляется на вклады и сбережения, налоги, взносы и другие платежи, расходы на личное подсобное хозяйство и прочее.

Ежемесячно на питание приходится 40,7% всех потребительских расходов (в первом квартале прошлого года — 41,4%), алкогольные напитки и табачные изделия — 2,6% (3%), приобретение непродовольственных товаров — 30% (28,4%), оплату услуг — 26,7% (27,2%).

 
Структура потребительских расходов 

Справка FINANCE.TUT.BY

Домашнее хозяйство может состоять из одного или нескольких человек.

 
Теги: Минск
 
 
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С января по март семья в Минске в среднем живет на 1 294,3 рубля в месяц: 77% - на потребительские расходы, 23% - на вклады и сбережения, налоги, взносы и другие платежи.

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