Минское «Динамо» подписало новый контракт с 22-летним нападающим Дмитрием Амброжейчиком.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Амброжейчик провел в этом году 20 матчей за минское «Динамо», набрав в них 4 (3+1) очка. В «Динамо-Молодечно» он отметился 14 (6+8) результативными баллами в 18 поединках.

По ходу сезона нападающий также привлекался к матчам в составе сборной Беларуси, но на чемпионат мира Амброжейчик приглашен не был.

На данный момент минское «Динамо» имеет контракты с 12 хоккеистами. В ростер команды входят следующие игроки: вратарь Михаил Карнаухов, защитники Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.