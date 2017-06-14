Эксперты рассказали, кому не следует ждать зарплаты в 500 долларов

Работникам более сотни предприятий концерна «Беллегпром» к концу года не светит зарплата в тысячу рублей. Достичь такого роста в отрасли невозможно, считает первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чиновники в отчаянии?

«500 долларов — „кровь из носу“ в этом году», — заявил Александр Лукашенко во время встречи с общественностью и СМИ в феврале этого года.

Через месяц министр труда и соцзащиты Ирина Костевич признала , что такой уровень зарплат — «задача очень сложная». Но в мае уже отрапортовала, что довести среднюю зарплату до 1 тысячи рублей вполне реально. А премьер-министр Андрей Кобяков сразу посчитал , что задача выполнима.

Замглавы концерна «Беллегпром» стал первым чиновником, гласно высказавшим перед правительством сомнение в возможности выполнить поручение президента.

В условиях Беларуси это смелое заявление, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

— Можно только предполагать до какой степени отчаяния должен дойти чиновник, чтобы гласно говорить о том, что поручение президента выполнить невозможно. Но, по сути, мы говорим о том, сколько смелости нужно человеку, чтобы заявить очевидные вещи, − комментирует ситуацию директор SYMPA Наталья Рябова.

Последуют ли примеру Вячеслава Мирусина представители других отраслей?

По мнению Натальи Рябовой, представителям министерств и ведомств с самого начала стоило признать, что выполнить поручение невозможно, и повторять эту позицию регулярно. Большинство сфер экономики не способны выйти на такие зарплаты. Но после первого официального признания, по ее мнению, другие чиновники тоже могут заговорить о сложностях выполнения поручения президента.

Денег на зарплаты у компаний нет

Вместе с задачей довести среднюю зарплату примерно до 500 долларов правительство предостерегает, что она должна соответствовать уровню производительности труда.

— Выполнить обе задачи одновременно невозможно — производительность труда в Беларуси не будет расти так быстро, — считает Катерина Борнукова.

Та же легкая промышленность в случае привязки зарплат к уровню производительности труда не сможет повысить их до запланированных и названных Вячеславом Мирусиным 828 рублей. Сейчас средняя зарплата работников «Беллегпрома» едва достигает 580 рублей.

— Это рост больше, чем на 30%. В течение года такой рост производительности невозможен. Можно только попытаться накачать зарплаты искусственным образом, − говорит эксперт BEROC.

Проблема в том, что госпредприятия все еще находятся в достаточно плохом финансовом положении: несмотря на то, что некоторые вышли из убыточности, долги и невысокие прибыли остаются важным препятствием.

— Даже если предприятия сегодня чувствуют себя лучше, чем год назад, заработанные деньги еще есть куда потратить, кроме повышения зарплат, — комментирует Катерина Борнукова.

По оценке эксперта, достичь желаемой правительством зарплаты получится разве только у таких отраслей, как химическая промышленность, нефтепереработка, которые уже близки к ожидаемым цифрам. На других государственных предприятиях это вряд ли реализуемо.

В частном секторе, где занято 40−50% работников, большая часть компаний еще не вышла из кризисного состояния.

— У частного сектора сейчас нет большого аппетита к повышению зарплат, особенно у тех, кто работает на внутренний рынок, потому что спрос еще не восстановился. Состояние у некоторых из них сейчас хуже, чем у госпредприятий, работающих на восстанавливающийся российский рынок, − говорит Катерина Борнукова.

Без печатного станка всем по 500 не наскрести

Определенный рост зарплат все же будет, считает Катерина Борнукова.

— Во-первых, экономика потихоньку выбирается из кризиса. И пусть мы не видим пока роста, но по крайней мере прекратилось падение, а значит появился определенный позитив в экономических ожиданиях. Во-вторых, продолжается процесс старения населения, который проявился в прошлом году. Именно им, в том числе, объясняется сокращение занятости, — комментирует эксперт BEROC.

Она считает, что благодаря снижению темпов падения экономики компании будут более охотно нанимать новых сотрудников в ожидании роста внутреннего спроса. А сокращение количества рабочей силы приведет к тому, что некоторые отрасли начнут испытывать недостаток рабочих рук и начнут повышать зарплаты.

Но довести среднюю зарплату до тысячи без директивных шагов, которые приведут к гиперинфляции и девальвации, практически нереально.

Самый легкий способ, которым можно нарастить зарплаты, включить печатный станок.

— Но этому пока противостоит Нацбанк, — отмечает Катерина Борнукова.

Чтобы заметно повысить зарплаты, руководство Беларуси обычно прибегало к директивному кредитованию — предлагало предприятиям достаточно дешевые деньги, повышало зарплату бюджетникам, стимулируя тем самым внутренний спрос.

— Такой подход много раз приводил к валютным кризисам, высокой инфляции и макроэкономической нестабильности, — напоминает Наталья Рябова. — Сейчас Нацбанк действует достаточно независимо. И нет поводов думать, что он начал печатать слишком много денег. А в бюджете денег на повышение зарплат и помощи госпредприятиям нет.

Для страны, по мнению эксперта, будет лучше, если обещание высоких зарплат не будет выполнено, а чиновники придумают красивые отмазки — внешние обстоятельства, наподобие падения мировых цен, отсутствие спроса на рынках, глобальный кризис.

«Правительство не откажется от своего решения»

Даже видя, что задача «всем по тысячи» нереализуема, правительство вряд ли признает решение ошибочным.

— Откатывать поручение назад никто не будет. Не в наших традициях признавать, что какое-то решение или поручение было неправильным, непродуманным, непросчитанным. Проще манипулировать статистикой, придумывать внешние оправдания, показывая, что вроде шли к выполнению, но помешали объективные обстоятельства непреодолимой силы, − говорит Наталья Рябова. — Уровень средней зарплаты мы ведь все равно не можем соотносить со своей. Средняя зарплата — это такая величина, которой легко манипулировать, например, увеличив состояние одного богатого человека. В отличие от медианной зарплаты, которая четко показывает, сколько получает средний белорус , средняя ничего не отражает.