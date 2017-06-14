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Ушел из жизни актер Алексей Баталов

15.06.2017 15:32 — Разное | БДГ  
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Народный артист СССР умер 15 июня в одной из московских больниц на 89-м году жизни, сообщают СМИ.

«Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся», – рассказал близкий друг Баталова актер Владимир Иванов.

Сообщается, что в январе Баталов повредил ногу и попал в больницу, где ему сделали операцию  - протезировали сустав. В следующем месяце у него  начались осложнения, и актера снова госпитализировали для реабилитации. В Центральной клинической больнице он оказался и в мае.

Баталов родился в 1928 году в семье артистов, в которой бывали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Зощенко. Творческая среда оказала большое влияние на формирование личности мальчика. Авторство последнего прижизненного портрета Ахматовой принадлежит кисти именно Баталова.

Он снялся более чем в 40 картинах. Одной из самых известных его ролей стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

"Дело Румянцева"

"Летят журавли"

"Дорогой мой человек"

"Москва слезам не верит"

 
 
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Народный артист СССР умер 15 июня в одной из московских больниц на 89-м году жизни, сообщают СМИ.

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