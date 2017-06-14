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Лукашенко: наши проблемы мы должны решать без иностранных политбюро

15.06.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четверг, 15 мая, Александр Лукашенко провел встречу с главами советов безопасности стран ОДКБ, в ходе которой назвал 6 приоритетных задач на ближайшую перспективу, это координация внешнеполитической деятельности, взаимодействие с основными международными структурами, а также укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ в комплексе.

"Если бы мы развязали настораживающие моменты и точки нестабильности на нашем пространстве, я думаю, авторитет нашей организации значительно бы вырос. Мы, это была моя инициатива, хотели на время нашего председательства внести в повестку эти вопросы, но не рискнули, боясь слишком большого разброса мнений по этим вопросам", — отметил Лукашенко.

Лукашенко: наши проблемы мы должны решать без иностранных политбюро
© Sputnik Михаил Воскресенский
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Глава государства напомнил, что в нынешнем году Беларусь председательствует в ОДКБ, но при этом хотелось бы, чтобы наиболее проблемные вопросы все же были поставлены в повестку дня, например, в будущем, в период председательства России в ОДКБ.

"Очень хотелось, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами, за столом, в Минске, в Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ, чтобы не было влияний других государств, каких-то групп, круглых столов и так далее", — подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси высказал убеждение, что страны ОДКБ в состоянии самостоятельно решить проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине, и так далее.

"Это наши проблемы, мы их должны решать. Без иностранных политбюро и вмешательств", — резюмировал Лукашенко.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности 6 стран ОДКБ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с секретарями советов безопасности 6 стран ОДКБ президент Беларуси обозначил 6 приоритетных задач организации и подчеркнул, что все проблемы,...

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