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С начала октября в России заработает система tax free

15.06.2017 16:16 — Разное | Ежедневник  
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С начала октября в России заработает система tax free

Сейчас эта выплата составляет 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Система tax free заработает в России с 1 октября 2017 года, цитирует РИА Новости слова премьер-министра Дмитрия Медведева.

Механизм tax free будет распространяться на алкогольную продукцию, но не затронет другие подакцизные товары, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов ранее.

Сазанов отметил, что правительство будет вправе указать товары, за которые не компенсируется НДС. Операторов tax free будут выбирать магазины. «Когда они к нам приходили, они говорили, что это Global Blue и Premier Tax Free, о каких-то других я не слышал», — добавил директор департамента.

Дмитрий Медведев на заседании правительства отметил: «Обсудим поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах».

«Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров», — пояснил глава правительства. Он отметил, что эта выплата составляет сейчас 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Медведев уточнил, что речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз.

«Такое нововведение потребует и дополнительных расходов. В этом году приблизительно 260 миллионов рублей. Но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — заключил Медведев.

По мнению властей, система tax free будет способствовать продвижению российских товаров, а также расширит спектр возможностей для туристической отрасли.  Иностранные туристы смогут вернуть себе НДС, уплаченный при покупке товаров в России на сумму более 10 тысяч рублей. Система будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных, а также на алкогольную продукцию. При этом операторов tax free будут выбирать магазины. В пилотном режиме механизм заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

 
 
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Сейчас эта выплата составляет 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

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