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Audi затроллила "Теслу" с помощью билборда
Дилерский центр компании Audi в Берлине затроллил с помощью билборда марку Tesla. На рекламном щите, где изображен концептуальный электрокроссовер e-tron Sportback, шутливо обыграна фраза «must have» («необходимо иметь») — с использованием фамилии главы «Теслы» Илона Маска, пишет
Показанный ранее в 2017 году прототип e-tron Sportback дает представление о серийной машине, которая появится в 2019 году. Концепт получил батарею емкостью 95 киловатт-часов (почти столько же у топовых модификаций электрокаров Tesla) и три электромотора.
В Audi заявили, что почти 500-сильный кроссовер способен набирать «сотню» за 4,5 секунды. Запас хода без подзарядки при этом превышает 500 километров.
«Ауди» не впервые участвует или инициирует шутливые рекламные «войны». Например, в 2006 году компания оригинальным образом ответила на шутку BMW. Баварская марка тогда
В 2014 году Audi в шутливой форме поздравила марку Porsche с возвращением в марафон «24 часа Ле-Мана». Компания опубликовала ролик, в котором гоночный гибрид R18 e-tron quattro приезжает к штаб-квартире «Порше» и
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На рекламном щите, где изображен концептуальный электрокроссовер e-tron Sportback, шутливо обыграна фраза "must have".
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