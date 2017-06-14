Дилерский центр компании Audi в Берлине затроллил с помощью билборда марку Tesla. На рекламном щите, где изображен концептуальный электрокроссовер e-tron Sportback, шутливо обыграна фраза «must have» («необходимо иметь») — с использованием фамилии главы «Теслы» Илона Маска, пишет motor.ru .





Показанный ранее в 2017 году прототип e-tron Sportback дает представление о серийной машине, которая появится в 2019 году. Концепт получил батарею емкостью 95 киловатт-часов (почти столько же у топовых модификаций электрокаров Tesla) и три электромотора.

В Audi заявили, что почти 500-сильный кроссовер способен набирать «сотню» за 4,5 секунды. Запас хода без подзарядки при этом превышает 500 километров.

«Ауди» не впервые участвует или инициирует шутливые рекламные «войны». Например, в 2006 году компания оригинальным образом ответила на шутку BMW. Баварская марка тогда выпустила плакат с изображением 3 серии и подписью: «Поздравляем Audi с тем, что ее модель стала автомобилем года в ЮАР. От лучшего автомобиля 2006 года». Ответный постер Audi содержал следующее: «Поздравляем BMW, с тем что ее машину признали автомобилем 2006 года. От победителя 24-часов Ле-Мана 2000−2006».

В 2014 году Audi в шутливой форме поздравила марку Porsche с возвращением в марафон «24 часа Ле-Мана». Компания опубликовала ролик, в котором гоночный гибрид R18 e-tron quattro приезжает к штаб-квартире «Порше» и рисует шинами фразу «С возвращением».