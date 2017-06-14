Ушел из жизни актер Алексей Баталов

Народный артист СССР умер 15 июня в одной из московских больниц на 89-м году жизни, сообщают СМИ.

«Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся», – рассказал близкий друг Баталова актер Владимир Иванов.

Сообщается, что в январе Баталов повредил ногу и попал в больницу, где ему сделали операцию - протезировали сустав. В следующем месяце у него начались осложнения, и актера снова госпитализировали для реабилитации. В Центральной клинической больнице он оказался и в мае.

Баталов родился в 1928 году в семье артистов, в которой бывали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Зощенко. Творческая среда оказала большое влияние на формирование личности мальчика. Авторство последнего прижизненного портрета Ахматовой принадлежит кисти именно Баталова.

Он снялся более чем в 40 картинах. Одной из самых известных его ролей стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

"Дело Румянцева"

"Дама с собачкой"

"Летят журавли"

"Звезда пленительного счастья"

"Дорогой мой человек"

"Чисто английское убийство"

"Москва слезам не верит"

Алексей Баталов — народный артист СССР. Он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой». Он также выступил режиссером фильмов «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок». Писатель и священник Михаил Ардов, брат актера, отметил, что Баталов был также художником и литератором. В частности, он писал детские сказки и статьи на профессиональные темы. «Он был очень-очень одаренным человеком, и это проявлялось во всем в течение всей его жизни», – сказал Ардов Федеральному агентству новостей (ФАН).