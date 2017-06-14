Белорусский защитник Роман Дюков заключил однолетний контракт с минским «Динамо» .



Stockton Heat

Прошлый сезон 21-летний хоккеист провел в США. Он выступал в третьей по силе лиге Северной Америке — ECHL. В 56 играх за «Адирондак» воспитанник минской «Юности» набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+17».

В 2016 году Дюков дебютировал в составе сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.

На данный момент минское «Динамо» имеет контракты с 13 хоккеистами. В ростер команды входят следующие игроки: вратарь Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.