В чем причины падения российских рынков?





Доллар укрепляется после повышения базовой процентной ставки ФРС, акции российских компаний находятся под давлением на фоне новостей по санкциям – аналитики прокомментировали падение российских индексов.

Российский рынок акций обновил минимумы года. Так, индекс ММВБ снизился почти на 3% до отметки 1 788, 81 (по состоянию на 14:00 по московскому времени), «долларовый» индекс РТС упал на 3,5% — ниже психологической отметки в 1000 пунктов. Аналитики, опрошенные Forbes , главной причиной «распродаж» в российских активах считают перспективу расширения и усиления санкций со стороны США.

Американские сенаторы 14 июня большинством голосов одобрили законопроект, расширяющий санкции против России. Сегодня голосование по этому документу состоится в Палате представителей, а в дальнейшем он пойдет на подпись президенту. «Основная опасность здесь состоит в том, что этот законопроект предполагает введение ограничений против российских компаний, которые ранее санкциям не подвергались (наиболее вероятно, что имеются ввиду РЖД и Совкомфлот)», — отметил старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов.

Кроме того, по словам эксперта, сенаторы планируют перекрыть возможности обхода санкций, через авансовые платежи, сократив максимальный срок на привлечение финансирования от зарубежных компаний. По мнению главного аналитика Бинбанка Алексея Тихонова, динамика рубля (валюта немного просела по отношению к доллару) также отражает эти события.

Вторая причина падения российского рынка – повышение ставки ФРС США, которое привело к укреплению доллара по отношению ко всем мировым валютам. По словам руководителя операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергея Романчука, решение ФРС «добавило аргумента для выхода инвесторов из развивающихся рынков». Акции как самый чувствительный сегмент фондового рынка уже сейчас показывают, что возможности для дальнейшего экономического роста России не велики, констатировал экономист.

Тем не менее, министр финансов Антон Силуанов поспешил успокоить инвесторов, сказав, что повышение базовой процентной ставки ФРС США не окажет существенного влияния на российскую экономику. По его мнению, оснований для рисков по оттоку капитала нет. «Рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных», — подчеркнул он (цитата по РБК).

Также аналитики обращают внимание на то, что глобально слабость российского рынка связана с двумя вещами – сильным рублем и снижением цен на сырье. «Поддержку рублю оказывает высокий спрос на Carry Trade и это привело к снижению корреляции между ценами на сырье и курсом рубля. Причем расхождение произошло не в лучшую сторону для экспортеров, которых в структуре нашего рынка более 70%», — прокомментировал аналитик Альфа-Капитал Андрей Шенк.

По его мнению, рынок пока не верит в то, что окно для Carry Trade может закрыться быстро, так как ЦБ действует довольно консервативно. Стремления покупать российский рынок у инвесторов нет, констатирует эксперт.