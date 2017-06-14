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Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты и спешки»
15.06.2017 16:35 — Разное | Ежедневник
Максим Орешкин уверен, что параллельно с повышением пенсионного возраста власти должны поработать над улучшением качества медицинских услуг.
Решение об изменении возраста выхода на пенсию власти России должны принимать «взвешенно, без всякой суеты и спешки». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии», передает
«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», — сказал Путин, добавив, что обсуждения проходят на правительственном и на экспертном уровнях.
Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее заявлял, что параллельно с повышением пенсионного возраста власти должны поработать над улучшением качества медицинских услуг.
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Максим Орешкин уверен, что параллельно с повышением пенсионного возраста власти должны поработать над улучшением качества медицинских услуг.
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