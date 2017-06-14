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Представлен стильный мини-холодильник за 150 долларов

15.06.2017 17:04 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой площадке Mi Home запустила сбор средств на производство мини-холодильника под брендом Mijia. Об этом сообщает Gizmochina.


Общий объем внутренней камеры мини-холодильника равняется 121 л. Из них 13 литров отведено под небольшую морозильную камеру с рабочей температурой в -18°С, а остальные 108 литров занимает основная камера с двумя полками и отделением для овощей и фруктов. В дверцах также предусмотрены крепления для хранения напитков.

Сам холодильник выполнен в ретро-стиле и весит порядка 31 килограмма. В конструкции корпуса нет острых углов, а дверца может открываться на 130 градусов. Металлическая задняя поверхность выполняет роль радиатора. Уровень шума новинки не превышает 38 дБ.





Цена на холодильник в Китае установилась на уровне 147 долларов. Сообщается, что первые поставки начнутся 10 июля этого года.

 
 
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Общий объем внутренней камеры мини-холодильника равняется 121 литру. Из них 13 литров отведено под небольшую морозильную камеру.

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