Грузовичок как предмет искусства

Владельцы старых грузовиков в Пакистане превращают свои траки в произведения искусства. Они раскрашивают их цветочными изображениями, исламской символикой и гималайскими вершинами.

Южно-азиатские траки уже стали признанными предметами искусства и широко известным феноменом, вдохновляющим дизайнеров и художников в Европе и мире. В окрестностях Лондона даже есть магазин, где продают миниатюрные копии грузовичков.