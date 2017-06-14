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Грузовичок как предмет искусства
15.06.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Владельцы старых грузовиков в Пакистане превращают свои траки в произведения искусства. Они раскрашивают их цветочными изображениями, исламской символикой и гималайскими вершинами.
Южно-азиатские траки уже стали признанными предметами искусства и широко известным феноменом, вдохновляющим дизайнеров и художников в Европе и мире. В окрестностях Лондона даже есть магазин, где продают миниатюрные копии грузовичков.
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Они загрязняют дороги и передвигаются не быстрее улитки, но выглядят как произведения искусства.
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