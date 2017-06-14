Синоптики предупредили о грозах вечером в четверг на западе Беларуси

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Грозы ожидаются вечером в четверг в западных районах Беларуси, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Сегодня наблюдающиеся в отдельных районах Брестской области грозы в период с 17 часов до 21 часа распространятся на западную половину республики", – сказал синоптик.

Он также уточнил, что из-за потепления и дождей, которые прошли в предыдущие дни, атмосфера обладает большой термодинамической неустойчивостью.

Как ранее рассказали Sputnik в Гидромете, в ближайшие выходные в стране ожидается хорошая погода: дождей будет меньше, а воздух днем прогреется до +25°С.

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