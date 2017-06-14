ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики предупредили о грозах вечером в четверг на западе Беларуси

15.06.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Грозы ожидаются вечером в четверг в западных районах Беларуси, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов. 

"Сегодня наблюдающиеся в отдельных районах Брестской области грозы в период с 17 часов до 21 часа распространятся на западную половину республики", – сказал синоптик.

Он также уточнил, что из-за потепления и дождей, которые прошли в предыдущие дни, атмосфера обладает большой термодинамической неустойчивостью. 

Как ранее рассказали Sputnik в Гидромете, в ближайшие выходные в стране ожидается хорошая погода: дождей будет меньше, а воздух днем прогреется до +25°С.

Читайте также:

Погода на выходные: держим курс на потепление>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие выходные в стране ожидается хорошая погода: дождей будет меньше, а воздух днем прогреется до +25°С.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В чем причины падения российских рынков?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика