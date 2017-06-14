Александр Ефремов об Алексее Баталове: горько, потому что он великий /

О смерти любимого миллионами зрителей актера, народного артиста СССР Алексея Баталова стало известно утром 15 июня. Актер скончался на 89-м году жизни. Прощание с артистом пройдет 19 июня в Москве, а похоронят народного артиста, согласно его завещанию, на Преображенском кладбище российской столицы.

На радио Sputnik Беларусь любимого несколькими поколениями актера вспоминал режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, народный артист Беларуси Александр Ефремов.

"Это горько очень, потому что он великий. Артист великий и человек изумительный. Я встречался с ним в институте, его улыбка, его интеллигентность. Он здоровался так, будто ты чрезвычайно близкий и родной для него человек. А в кино сделал столько…", — сказал Ефремов.



© Sputnik Сергей Ястржембский Последний интеллигент нашего кино: закончилась эпоха Алексея Баталова

Собеседник Sputnik припомнил яркие образы Алексея Баталова в картинах "Дело было в Пенькове", "Летят журавли", собственном фильме Баталова "Три толстяка", где актер сыграл канатоходца Тибула, и, безусловно, роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Да каждую его работу можно вспоминать и восхищаться, потому на экране удивительный, мудрый, добрый и умный человек", — отметил Ефремов.

Алексей Владимирович Баталов являлся обладателем потрясающего голоса низкого, бархатного тембра. Голосом артиста говорят персонажи многих мультфильмов, в том числе и рассказчик в мультфильме Юрия Норштейна "Ёжик в тумане". Сам создатель мультфильма говорил, что голос Баталова нужно разливать по пузырькам и продавать в аптеках, так как он лечит людей.

"Там мудрость и удивительная расположенность к жизни, понимание ее, любование ею в этих мультфильмах. Сейчас такое время, когда в искусстве живуча тема разочарования, какого-то негатива в восприятии действительности. Откуда эти люди брали силы, брали энергию, брали веру, оптимизм, откуда они брали такую бездну душевного здоровья, которой очень многим сейчас не хватает?" — отметил Ефремов.

По мнению Александра Ефремова, такие великие актеры, как Алексей Баталов, оставили современным поколениям очень многое — знание и понимание жизни, которым можно только восхищаться.

Беседу с режиссёром театра и кино, сценаристом, актёром, народным артистом Беларуси Александром Ефремовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.