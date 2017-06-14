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Jaguar вернул в строй универсал XF Sportbrake

15.06.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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Прежний XF Sportbrake (с внутренним индексом X250) англичане выпускали до 2015 года, но в семействе нового XF, представленного весной того же года, грузопассажирская версия до сих пор отсутствовала. Сегодня Jaguar поделилась подробностями о новом поколении XF Sportbrake (кузов X260).


Как и у исходного седана, в основе нового универсала лежит алюминиевая платформа iQ[Al], которая впервые была использована при разработке компактной модели XE. По сравнению с прежним XF Sportbrake колесная база у нового универсала увеличена на 51 мм. Объем багажного отсека равен 550 л, а в конфигурации со сложенными задними сиденьями — 1700 л.


Весит XF Sportbrake на 100 кг больше базового седана XF. В базовой комплектации новый универсал имеет сзади пневмоэлементы для автоматического поддержания уровня кузова вне зависимости от нагрузки. В списке опций новинки есть стеклянная панорамная крыша.


Двигатели, за исключением базового двухлитрового бензинового мотора мощностью 200 лошадиных сил, новому универсалу достались от седана. Бензиновых моторов два — «четверка» 2.0 (250 сил) и V6 3.0 мощностью 380 «лошадок», который пока предусмотрен только для американского рынка. Дизели — двухлитровые агрегаты нового семейства Ingenium (163, 180 и 240 сил) и трехлитровый V6 с отдачей 300 «лошадок». Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат» (у большинства версий), наряду с заднеприводными в гамме будут и полноприводные модификации.


В Jaguar уже начали прием заказов на новинку, которая у европейских дилеров ожидается осенью. Начальная цена в Германии — 43 960 евро за XF Sportbrake со 163-сильным турбодизелем.

 
 
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Jaguar XF Sportbrake оказался на 100 кг тяжелее исходного седана, а из-под капота исчез самый слабый бензиновый двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Универсал оснащается...

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