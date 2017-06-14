Ирландские волынки в минском Красном дворике

Ирландские гости в Минске не впервой. Совсем недавно они с похожей программой выступали на международной книжной выставке. Формально поводом для новой встречи стал День Королевы, отмечающийся, как правило, в одну из суббот июня. В этом году он приходится на 17 июня.



© Sputnik/ Александр Кривошеев, Александр Шурмелев Репетиция парада: теплый вечер, оркестр и рота почетного караула

Весть о волынщиках в центре города собрала немалое количество зрителей, несмотря на довольно прохладный вечер. Открыла акцию госпожа посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб. Затем на подиум Красного дворика, давно ставшего одной из центральных арт-площадок Минска, поднялись четверо пехотинцев в национальной одежде, и заиграли.

Ирландская и шотландская волынка являются самыми традиционными британскими инструментами. Хотя белорусы иногда любят поспорить с этим фактом, имея в виду, что и у нас есть подобный инструмент — дуда. Она тоже звучала со сцены Красного дворика в перерывах между выступлениями заграничных гостей.

Правда, надежды на совместное звучание волынок и дуды не оправдались. Музыкальный строй у инструментов разный. Хотя звучание и мелодии нашего и британского фольклора местами очень и очень похожи.

Как прошло выступление волынщиков Второго ирландского Королевского пехотного полка смотрите на Sputnik Беларусь.