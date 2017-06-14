С чистого листа. Чего сможет добиться на Евробаскете обновленная сборная Беларуси

Уже в пятницу в Чехии начнется один из главных турниров года для белорусского спорта — женский чемпионат Европы по баскетболу. Накануне старта Евробаскета главный баскетбольный комментатор страны Дмитрий Герчиков рассказал читателям SPORT.TUT.BY о перспективах нашей сборной и главных фаворитах соревнований.

Почему этот чемпионат так важен? Как минимум потому, что это главный турнир для 16 лучших сборных Старого Света. Ведь в течение 10 дней — с 16 по 25 июня — они будут спорить не только за континентальную корону, но и за право пробиться на мировое первенство-2018. Формально, на мундиаль пробьются коллективы, занявшие с первого по пятое место включительно — именно столько квот международная федерация баскетбола отвела Европе. Однако есть шанс и шестой дружине проскочить на планетарный бал. Дело в том, что хозяйкой ЧМ-2018 назначена Испания. А значит ее наличие в топ-5 грядущего форума освободит дополнительное место кому-то из преследовательниц. Состав «красной фурии» июньского созыва выглядит многообещающим — долететь до полуфинала им по силам и вовсе на одном крыле. Соответственно, даже утешительный турнир (для команд, спорящих за 5−8 места) в Чехии обещает «сладкие» бонусы тем сборным, что не пожалеют сил в бескомпромиссной борьбе.

Всего 10 дней? Почему турнир такой короткий? Потому что ФИБА сократила состав участниц с 20 до 16 дружин. Посчитав, что двухнедельные соревнования не оправдывают себя ни с точки зрения телевизионной выгоды, ни с маркетинговых позиций, международная федерация переиграла формат, вернувшись к былым наработкам. Нынче 16 соискателей золота на предварительной стадии разделены на четыре пула: Группа «А»: Венгрия, Украина, Чехия, Испания Группа «В»: Беларусь, Турция, Словакия, Италия Группа «С»: Сербия, Словения, Франция, Греция Группа «D»: Латвия, Бельгия, Черногория, Россия После «карусели» в один круг по системе «каждый с каждым» победители квартетов шагнут напрямую в четвертьфинал. А коллективы, занявшие вторые и третьи места, поборются за путевки в ¼ в перекрестном нокаут-раунде: С2-D3, D2-C3, А2-В3, В2-А3. Следом стартует плей-офф по стандартной олимпийской системе. Победители четвертьфиналов поборются за медали (на турнире предусмотрен и бронзовый матч), а неудачники опустятся в стыки за 5−8 места, где зарубятся за дополнительную путевку (или две) на ЧМ-2018.

Беларусь едет на форум в сильнейшем составе? Увы, нет. После прошлогодней Олимпиады карьеру в национальной команде завершили форвард Татьяна Троина и натурализованная американская защитница Линдсей Хардинг. Травмы не позволили подойти к Евро в боевых кондициях плеймейкеру Александре Тарасовой и атакующей защитнице Наталии Ануфриенко. Плюс впервые за 10 лет выступлений на топ-уровне наша «дрим-тим» лишилась сразу обеих несущих конструкций «сдвоенной башни» — Анастасии Веремеенко и Елены Левченко.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Тяжелый форвард стамбульского «Фенербахче» еще минувшей осенью предупредила главного тренера Наталью Трофимову о пропуске Евро. Причиной тому — семейные обстоятельства: после непрерывного служения сборной на протяжении 15 лет нападающая решила взять летнюю паузу, чтобы уделить время стремительно растущей дочке Сашеньке. А вот центровая турецкого чемпиона «Якын Догу» до последнего оценивала возможности помочь сборной. Но изнурительный сезон с играми в разных частях планеты (осень и зима в Китае, весна в Турции) выхолостили спортсменку, нанеся существенный ущерб здоровью. Из-за чего Елена также взяла самоотвод. Для сборной это видится серьезнейшим ударом по потенциалу. Ведь прежде именно за счет продуктивности связки «больших» команда вытягивала сложнейшие матчи. Сейчас же, без топ-исполнительниц планетарного уровня, возможности сборной определенно ограничены.

Женская сборная давно ассоциируется с Анатолием Буяльским. Почему он больше не тренер команды? Третий заход на управление национальной дружиной у самого успешного женского тренера страны получился крайне противоречивым. С одной стороны, Анатолий Сергеевич через чемпионат Европы отобрался на олимпийский квалификационный турнир. А затем завоевал с командой путевку в Рио. С другой — бразильские выступления получились безрадостными в плане результата, и бесцветными в плане тактики. Плюс Буяльский выезжал в основном на старом кадровом багаже, используя ротацию из шести-семи проверенных десятилетиями спортсменок. И в итоге ресурс «дрим-тим» оказался выбран без остатка — что в вопросах «физики», что в перспективе дальнейшего развития сборной. Добавьте сюда напряженные отношения тренера с руководством федерации, время от времени перераставшие в конфликт, — и поймете, почему по окончании олимпийского цикла от услуг Анатолия Сергеевича было решено отказаться.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY На смену ему пригласили бывшего капитана национальной команды, к тому времени выигравшую у руля «Горизонта» из Минской области Кубок страны и чемпионат. Наталья Владимировна же затем перелопатила штаб практически целиком, назначив ассистентом Алексея Пынтикова (экс-помощника женской команды «Цмоки-Минск»), тренером по физподготовке — Вадима Сашурина (известного в прошлом биатлониста, а нынче специалиста по «физо» гандбольного СКА и фитнес-коуча теннисистки Арины Соболенко ). Боевое крещение тренер прошла осенью в битве с командой Бельгии, когда белоруски завершали квалификацию к Евро-2017. Первый блин вышел комом: сыграв в шесть человек, наши уступили 61:67. Тем не менее, в решающую стадию пробились со второго места в группе — и с тех пор готовились не только к форуму в Чехии, но и к перестройке состава. Ведь процесс смены поколений, неотступно надвигавшийся на «дрим-тим» последние годы, нынче игнорировать было уже невозможно.

И что, сборная действительно обновилась? Математически — минимум на треть, по игровой сути — наполовину. Причем трансформация коснулась каждой из линий. Начнем с вакансии натурализованной баскетболистки: ее заполнила Александрия Мария Бентли, 13-й пик драфта женской НБА 2013 года. Номинально американке дали паспорт, чтобы закрыть «провис» на позиции разыгрывающей после ухода Хардинг. Однако универсализм 26-летней спортсменки подразумевает не только распасовку, но и постоянный набор очков. Собственно, снайперскими деяниями Алекс преимущественно промышляет на родине: что в «Атланте», что в «Коннектикуте» голевые подвиги являются ее основными (и, если угодно, профильными) обязанностями. В Европе, правда, на паркетах турецкого первенства Бентли вовлечена в командные взаимодействия чуть больше. Однако какие основные опции отведет ей тренер Трофимова, мы узнаем только на Евро. Ведь из-за занятости в WNBA к сборной Алекс примкнула только за неделю до старта форума в Чехии.

wnba.com Кроме иностранки приросла сборная еще и двумя доморощенными дебютантками — Янина Инкина и Алена Голубева должны подсобить на флангах и в задней линии. Студентка South Plain College после отъезда из РУОРа здорово прибавила по всем параметрам — от «физики» до техники — за время выступлений в Штатах, что в ходе прошлого года отмечали даже американские тренеры. Юридическим же подтверждением прогресса Янины стал ее промоушн в баскетбольную программу университета «Арканзас» — сезон-2017/18 она проведет в форме «троянок» Литтл Рока. Впечатленная энергичностью Инкиной, ее жаждой борьбы и готовностью действовать с позиции силы коуч Трофимова включила 19-летнюю нападающую в итоговый ростер — и готова дать Янине шанс проявить себя на взрослом европейском уровне. Алена Голубева завоевала место в составе за счет добротного сезона на внутренней арене. В свои 23 она решала вопросы в составе гродненской «Олимпии» на уровне состоявшегося и вполне себе опытного игрока. Понятное дело, баскетболистке, никогда за пределами Беларуси не выступавшей, окунуться в атмосферу давления Евробаскета будет крайне сложно. Но примеры бывших звезд клуба — Ануфриенко, Лихтарович — доказывают: в плане психологической закалки девчатам из «Олимпии» не привыкать брать с места в карьер. Возможно, и с Аленой, уверенно кладущей «трехи» в концовках, будет так. К слову, ожидалось еще и появление в составе Анны Брич. Центровая должна была добавить глубины передней линии, поскольку к этой роли талантливую девушку весь сезон Трофимова готовила в «Горизонте». Спортсменка, чем-то по стилистике игры напоминающая Неврийе Йылмаз, полезно действовала и в борьбе на щитах, и позиционных атаках. Плюс наличие хоть нестабильного, но дальнего броска также лыком ложилось в строку действий сборной. Однако Аню предпочли отдать молодежной сборной — и в этом Трофимову тоже трудно упрекнуть. С одной стороны, быть лидером на «Европе» по своему возрасту, блеснуть среди «андеров» и получить шанс уехать в хороший клуб (как в свое время сделала Маша Попова) бесспорно лучше, чем отсидеть на дальнем конце скамейки во время взрослого форума. При этом ни сыграть в полную силу, ни заявить о себе в Чехии у Брич особо шансов не просматривалось — конкуренция велик, да и соблазн играть «легкой» пятеркой для «дрим-тим» очевиден. Соответственно, центровую отдали под командование Ольге Подобед, а свободную вакансию во «взрослом» ростере заполнили Мариной Иващенко. Она и за границей (в Латвии и Польше) под реальным давлением поиграла, набравшись какого-никакого опыта, и с игрой на обеих позициях в передней линии знакома. Да и в целом к требованиям Евробаскета, национальной команды и коуча Трофимовой представительнице «Торуни» привыкать будет чуточку проще, чем подрастающей и только-только восходящей звезде.

И кто теперь будет лидером команды? Старожилы, которых вы должны помнить еще по 2007 году, когда наша команда брала бронзу Евробаскета. Основная ответственность по набору очков ляжет на новоиспеченного капитана сборной Снытину, проведшую отличный сезон в турецком «Хатае». Да, Екатерина отправляется в Чехию с поврежденным пальцем — и будет геройствовать, преодолевая дискомфорт, но белорусам в таких условиях не привыкать творить чудеса. Скажем, Руслан Бойдаков на легендарном молодежном ЧЕ-94 со сломанной косточкой в бросковой кисти стал чемпионом континента и вошел в символическую пятерку.

Фото: fiba.com В подмогу Снытиной — столь же уверенно отыгравшая в венгерском «Дьере» Татьяна Лихтарович. По-прежнему надежна в задней линии старательная вице-чемпионка литовского первенства Ольга Зюзькова. Ну и — тьфу, тьфу — возвращается в былые славные кондиции лидер «Горизонта» Рытикова. В начале десятилетия Юлия получила в сборной ужасную травму спины, после которой долго восстанавливалась и приходила в себя. На клубном уровне реинкарнация в итоге состоялась. А вот в национальной команде даже в статусе MVP «вышки» дела у нападающей не клеились — внутренний ступор вкупе с недоверием со стороны Буяльского сковывали баскетболистку. Нынче же Юлия вновь готова делом помогать команде по обе стороны площадки.

Что же тогда больше всего беспокоит перед Евро? Ох, тревог уйма. Прежде всего, беспокоит здоровье важнейших игроков в системе сборной. Обе центровые — Марина Кресс и Виктория Гаспер — сделаны отнюдь не из стали и под плотными нагрузками начинают страдать от проявляющихся сплошь и рядом былых болячек. Поэтому значительную часть поединков белорускам придется играть непривычным «легким» составом. Кроме того, длинные игровые отрезки предполагается отводить двужильной Бентли. Однако пока непонятно, освоит ли она подобный объем работ в сверхплотном игровом режиме — и освоится ли сама в непривычном белорусском окружении. Собственно, позиционный розыгрыш и управление им — еще один момент, за который боязно. Если прежде толковые передачи «большим» или во фланги адресовали Марченко/Подобед/Хардинг/Веремеенко, то сейчас с движением мяча проблемы. В придачу ролевые игроки не особо горят желанием брать на себя ответственность в сложных ситуациях. А уж если теряет хладнокровие Снытина, что, увы, случается нередко, организация игры вовсе сходит на нет. Поэтому наши соперники сознательно будут стремиться отрезать плеймейкера от общей группы девчат с целью превратить белорусок во всадниц без головы. Ну и куда ж без проблем в защите? Против вражеского транзитного наступления белоруски выглядят робковато. Да и с коммуникацией есть сложности. Это раньше за всей командой Веремеенко подчищала огрехи, аки боженька. Сейчас же такого Мессии у сборной нет — и справляться приходится самим, уповая на внутреннюю дисциплину и организацию. Отшлифовать ее, пожалуй, и есть основная задача тренеров сборной в оставшиеся до старта форума часы.

Так на что нам рассчитывать в Чехии? Этого сейчас не может сказать никто. Группа у белорусок совершенно ровная — каждый способен обыграть каждого. Поэтому коллектив Трофимовой рискует как завершить состязания уже через неделю с 0−3 в пассиве, так и удивить Европу финишем в зоне чемпионата мира. У нас нет признанных лидеров — это минус. Но играет команда с чистого листа по не заученным соперницами схемам — это плюс. Да и непосредственно у конкуренток по группе есть изъяны, делающие их дружинами с «червоточинкой».

Фото: Reuters У молодых и перестраивающихся турчанок добрая половина сборной отсидела на скамейках весь сезон. Итальянки в процессе передачи власти от нестареющей Соттаны молодому вундеркинду Дзандаласини — и пожинают плоды переходного периода. Словакия с легендарной Зюзаной Жирковой готова носиться от кольца к кольцу все 40 минут, но причины, по которым команду то и дело «отрубает» напрочь, пока наставники сборной не обнаружили. Соответственно, нашим нет смысла заранее посыпать голову пеплом и ехать в Чехию обреченными. Бороться от игры к игре — вот главная задача сборной. И толково выполняя ее, мы получим шанс двигаться по турнирной сетке.

А кто считается фаворитом Евро? Здесь все просто. Испанская дружина, вернув на позицию натурализованного игрока оборонительный колосс в лице Санчо Литтл, решила главную проблему последних лет. И, окружив ветерана молодыми талантами, попробует вернуть то, что Сербия забрала у них в 2015-м. Россиянки наверняка воспользуются удачной турнирной сеткой — и, выстроив действия вокруг гениальной центровой Марии Вадеевой, доберутся до решающих стадий розыгрыша. Ну и француженки, взрастившие феноменальную Марин Йоханнес, попробуют сделать триумфальным последнее выступление культовой Селин Дюмер в форме национальной сборной.

Мы сможем увидеть игры Евробаскета по телевидению? Да, матчи национальной женской сборной в прямом эфире покажет канал «Беларусь 5».