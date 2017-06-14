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Умерла болельщица "Ювентуса", пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Умерла поклонница «Ювентуса» Эрика Пайолетти, перенесшая сердечный приступ в давке во время финала Лиги чемпионов.
Семья 38-летней болельщицы туринского клуба приняла решение отключить ее от системы жизнеобеспечения. Финал главного еврокубкового турнира, в котором «Ювентус» проиграл «Реалу» (1:4), был показан на большом экране на площади Сан-Карло в Турине. За трансляцией наблюдало около 20 тысяч поклонников «бьянконери».
Причиной давки, в которой пострадали свыше 1500 человек, стал взрыв петарды, который приняли за бомбу. Местная полиция назвала причиной случившегося «массовый психоз из-за опасности терактов».
По информации Football Italia, местные подростки, решив «пошалить», притворились террористами-смертниками. Их выявили, в ходе допроса они выразили сожаление в связи с произошедшим.
Полиция проанализировала видеозаписи и идентифицировала нарушителей порядка. Один из них, на котором были только брюки и рюкзак, поднял руки к бокам и стал что-то кричать, создавая у окружающих впечатление, что намерен прямо сейчас совершить теракт. Все, кто был рядом, в страхе отбежали от него.
После этого друзья хулигана попытались оттащить его, возможно, осознав, что ситуация быстро выходит из-под контроля.
В ходе допросов подростки признались, что эта «шутка» была крайне неуместной.
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Умерла поклонница "Ювентуса" Эрика Пайолетти, перенесшая сердечный приступ в давке во время финала Лиги чемпионов.
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