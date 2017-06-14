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Картинка дня: карта, которая раздражает всех европейцев
Как задеть всех сразу? Спутать англичан с французами, белорусов назвать русскими, а финнам напомнить про СССР. Интернет-пользователь под ником xxTheHoffsNosexx
На карте каждая страна Европы раскрашена так, что ее жителям это может не понравиться. На месте Германии — свастика, вместо Румынии — портрет Чаушеску, на Чехии — исполнители хита «
В ход пошли и флаги: Беларусь украсили флагом России, Великобританию — флагом Франции, Францию — флагом Великобритании, Словакию — флагом Чехии, Грецию — флагом Турции, Австрию — флагом Германии, Португалию — флагом Бразилии, а Испанию — флагом Каталонии. России достался огромный радужный флаг ЛГБТ-сообщества.
Флаг Польши оказался на своем месте, но авторы карты перепутали верх и низ (возможно, намекая на мем
«Это верное представление о Европе, не правда ли?» — написал xxTheHoffsNosexx в подписи к картинке. «Это карта, предназначенная для того, чтобы взбесить так много европейцев, насколько это возможно», — отметил один из комментаторов.
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Как задеть всех сразу? Спутать англичан с французами, белорусов назвать русскими, а финнам напомнить про СССР.
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