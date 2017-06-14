«Я купила квартиру в 2014-м по дешевке. Тихий центр города, район Пулихова-Захарова. Двушка обошлась тогда всего в 60 тысяч долларов. 60 тысяч за центр города — кто такие цены вообразить тогда мог? Тогда это было самое дешевое предложение. Потому что ремонта это жилье не видело с постройки дома. Но как же я в итоге прогадала!» — пишет читательница, назвавшаяся Натальей.

Речь идет не о сталинке в центре — в 2014-м таких цен на двухкомнатные сталинки действительно не было — а о хрущевке. Наталья говорит, денег не хватало: 20 тысяч одолжила у знакомых на 5 лет. Рассчитывала сделать там символический ремонт, сдавать за 350−400 условных единиц и за пять лет рассчитаться с долгами.



Такая планиров5ка у квартиры, которую купила Наталья.

«На тот момент расчет был верным: как раз 20 тысяч за 5 лет эта квартира и должна была принести. Ну, а потом мне идти на пенсию — и эти 400 долларов ежемесячно были бы неплохим дополнением к моей среднестатистической пенсии, я бы ни в чем не нуждалась».

Квартира, пишет Наталья, казалась хорошим вложением. Ее можно было или сдавать, или подарить детям, если кто-то из них решит вернуться жить в Беларусь. Банкам женщина не доверяла: еще в 2011-м ходили слухи о том, что вклады могут быть заморожены — от этих травмирующих домыслов она так и не оправилась.

На ремонте, пишет Наталья, удалось сэкономить: в отпуске с мужем осваивали профессии штукатуров-маляров-плиточников. Результат оказался, как утверждает Наталья, «не ахти, но чистенько, беленько и бюджетно», — 5 тысяч долларов. Итого квартира обошлась в 65 тысяч.

К моменту окончания ремонта цены на жилье поползли вниз. квартира сдавалась за 280 долларов, сейчас сдается за 200. Это значит, что еще 200 приходится выкраивать из зарплаты, чтобы вовремя рассчитываться с кредиторами.

«И это еще было бы половиной беды. То, что прибавка к пенсии будет такая смешная — что там эти 200 долларов — это печалит. И что долг висит над тобой — это очень тревожит. И уже отказалась бы от всего, продала бы эту квартиру, рассчиталась с долгом — но ведь я не верну то, что в нее вложила! Посмотрите, по чем сейчас такие квартиры!»

Мы посмотрели — предложений хрущевок в районе Захарова-Пулихова не много, цены — от 45 тысяч за двушки без ремонта до 52 тысяч за те, что с бюджетным свежим ремонтом.



Квартира на Антоновской, ее предлагают за 52 тысячи долларов.



Квартира на Антоновской, за которую хотят 52 тысячи долларов.

«Вот и считайте: я еще должна 13 тысяч долларов. Продать реально ее максимум за 47 тысяч. Мне остается 34 тысячи. При том, что сразу вложила 40 тысяч, потом 5 в ремонт, и еще по 200 долларов ежемесячно на погашение долга — еще где-то 3600 долларов…», — пишет читательница.

Наталья интересуется: вырастут ли цены, появится ли когда-нибудь смысл в ее бизнес-предприятии. Впрочем, сама себе и отвечает: «Вряд ли в ближайшие годы цены откатятся назад. Сейчас бы я такую ошибку не совершила. В нашей стране нет никаких гарантий, что то, что сейчас стоит 45, завтра не будет 40…»