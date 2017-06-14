Путин предложил политическое убежище экс-главе ФБР США





Коми, давая показания, не привел никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы в США

Россия готова предоставить убежище экс-главе ФБР Джеймсу Коми, если его начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с президентом США, заявил Владимир Путин. Информацию собщает РИА Новости .

«Он вдруг сказал, что он записал разговор с президентом (США Дональдом Трампом), а потом через своего друга передал этот разговор в СМИ. Ну, это уже звучит очень странно. Когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще через своего друга передает в СМИ», — сказал Путин во время «прямой линии».

По словам главы государства, тем самым Коми ничем не отличается от Эдварда Сноудена. «Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него какие-то преследования возникнут, мы и ему (Коми) готовы предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать», — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что Коми, давая показания, не привел никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы в США.