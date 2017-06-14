ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В БСБ Банке прокомментировали отзыв лицензии на работу с депозитами физлиц

15.06.2017 18:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

БСБ Банк, у которого сегодня Нацбанк отозвал лицензию на работу с депозитами физлица, просит своих клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня этого года. «После этой даты физические лица смогут получить свои средства в уполномоченном банке», — уточняют в БСБ Банке.


Фото: Reuters

— С 26 июня в соответствии с решением Нацбанка банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц, — отмечают в БСБ Банке. — С 26 июня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка.

При этом в БСБ Банке уточняют, что отменили все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси.

— Банк всегда в полном объеме выполнял свои обязательства перед клиентами. И сейчас, проявляя заботу, банк предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов. Это возможно сделать, обратившись в кассы банка и в банкоматах любого банка — на текущий момент отменены все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси, — сообщили FINANCE.TUT.BY в БСБ Банке.

В банке считают решение регулятора жестким.

— ЗАО «БСБ Банк» подчинится решению Нацбанка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям, — отмечают в банке. — Банк продолжает в полном объеме работать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказывая им высокий сервис.

— Менеджмент банка уверяет, что банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь, — добавили в БСБ Банке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БСБ Банк, у которого сегодня Нацбанк отозвал лицензию на работу с депозитами физлица, просит своих клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Читательница: "Зачем я купила квартиру три года назад, считай - потеряла 20 тысяч?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика