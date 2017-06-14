В БСБ Банке прокомментировали отзыв лицензии на работу с депозитами физлиц

БСБ Банк, у которого сегодня Нацбанк отозвал лицензию на работу с депозитами физлица, просит своих клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня этого года. «После этой даты физические лица смогут получить свои средства в уполномоченном банке», — уточняют в БСБ Банке.



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— С 26 июня в соответствии с решением Нацбанка банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц, — отмечают в БСБ Банке. — С 26 июня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка.

При этом в БСБ Банке уточняют, что отменили все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси.

— Банк всегда в полном объеме выполнял свои обязательства перед клиентами. И сейчас, проявляя заботу, банк предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов. Это возможно сделать, обратившись в кассы банка и в банкоматах любого банка — на текущий момент отменены все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси, — сообщили FINANCE.TUT.BY в БСБ Банке.

В банке считают решение регулятора жестким.

— ЗАО «БСБ Банк» подчинится решению Нацбанка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям, — отмечают в банке. — Банк продолжает в полном объеме работать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказывая им высокий сервис.

— Менеджмент банка уверяет, что банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь, — добавили в БСБ Банке.