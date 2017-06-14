Великобритания передала музею военную форму времен Второй мировой

В музее Великой Отечественной войны в Минске прошла торжественная церемония передачи военной формы британских вооруженных сил в дар для пополнения экспозиции.

Как рассказали британские военные офицеры, идея преподнести в дар музею форму родилась во время посещения музея в прошлый раз.

"Это мой второй визит в музей Великой Отечественной войны, и это просто удивительное место, потрясающий выбор экспонатов и история, которая стоит за ними. Важный посыл музея в том, что война не должна повториться", — сказал заместитель атташе по вопросам обороны с резиденцией в Москве, капитан первого ранга Крис Коннолли.

Форма и знаки отличия принадлежат полку ирландских стрелков. Королевский Ирландский полк появился в результате объединения нескольких ирландских полков.

"Мы решили, что подарок должен символизировать связь между нами и белорусами, сражавшимися в Великой Отечественной войне", — подчеркнул командир батальона 2-го Королевского Ирландского полка Пол Уолкли.

Командир батальона особо отметил, что сейчас сложно собрать полный комплект формы, поэтому здесь можно видеть результат работы сразу трех музеев — музея Королевского Ольстерского полка, Королевского Ирландского стрелкового полка и Королевского Иннискиллингского стрелкового полка.



© Sputnik/ Александр Кривошеев / Сергей Пушкин Ирландские волынки в минском Красном дворике

При этом подобный комплект британской военной формы времен Второй мировой войны больше нигде нельзя увидеть, так как передавался в дар только белорусскому музею.

Директор музея Дмитрий Шляхтин обратил внимание, что тема Второй мировой войны объединяет многие народы, которые вместе сражались против фашизма. Сейчас самое главное — не потерять память об общем вкладе.

"В настоящее время мы уже думаем, где разместить форму, чтобы она максимально выигрышно заиграла. Возможно, это будет зал, где у нас стоят манекены в форме. Сейчас мы имеем уже хорошие аутентичные вещи. У нас есть полный комплект военного обмундирования американского солдата. Сегодня мы получили полный комплект обмундирования британского солдата", — сказал Шляхтин.

При этом он поделился планами обратиться и к другим странам с целью пополнения коллекции аутентичными вещами и экспонатами.