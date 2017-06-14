Lexus во второй раз обновила компактный хэтчбек CT 200h

Японский производитель провел модернизацию своего единственного хэтчбека в гамме — гибридной модели CT 200h, которая продается уже семь лет. Последний раз серьезному обновлению «пятидверка» подверглась в 2013 году, но смены поколений у нее, похоже, не предвидится.





Через пару лет на место CT 200h придет кроссовер UX, а поддержать интерес к своей не слишком популярной модели в Lexus решили с помощью очередного рестайлинга. Отныне все версии CT 200h располагают забранной в сетку веретенообразной решеткой радиатора на манер оспортивленной модификации F Sport. Изменилось оформление бамперов, задней двери и светодиодных фонарей, где появились L-образные элементы, появились колесные диски нового дизайна диаметром от 15 до 17 дюймов и новые варианты окраски кузова.





Изменения внутри ограничились новым опциональным 10,3-дюймовым экраном мультимедиа-системы и более широким выбором различных комбинаций отделки салона. Наконец, обновленный хэтчбек стал безопаснее благодаря комплексу Lexus Safety System+, который включает адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения и системы распознавания дорожных знаков и автоматического переключения с дальнего света на ближний.





Гибридная силовая установка CT 200h осталась без изменений. Это комбинация 1,8-литрового бензинового двигателя и вспомогательного электромотора, развивающих в сумме 136 лошадиных сил.