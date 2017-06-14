Сезон лесной земляники начался в Беларуси

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сезон сбора лесной земляники начался в Беларуси: фото первых летних ягод начали выкладывать в социальных сетях жители республики.



© Sputnik Сергей Мальгавко Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

Начало лета в Беларуси выдалось прохладным, из-за чего специалисты предупреждали, что начало созревания некоторых ягод может немного сдвинуться.

Как сообщают пользователи соцсетей, земляника в белорусских лесах уже зреет – в основном на опушках, причем в текущем году ее урожай больше, чем в прошлом.

Как ранее рассказали Sputnik в Министерстве сельского хозяйства республики, из-за апрельских заморозков в текущем году смородина, голубика и плодовые деревья будут плодоносить слабо.