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Сезон лесной земляники начался в Беларуси
15.06.2017 19:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сезон сбора лесной земляники начался в Беларуси: фото первых летних ягод начали выкладывать в социальных сетях жители республики.
© Sputnik Сергей Мальгавко
Начало лета в Беларуси выдалось прохладным, из-за чего специалисты предупреждали, что начало созревания некоторых ягод может немного сдвинуться.
Как сообщают пользователи соцсетей, земляника в белорусских лесах уже зреет – в основном на опушках, причем в текущем году ее урожай больше, чем в прошлом.
Как ранее рассказали Sputnik в Министерстве сельского хозяйства республики, из-за апрельских заморозков в текущем году смородина, голубика и плодовые деревья будут плодоносить слабо.
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Земляника в белорусских лесах уже зреет, причем в текущем году ее урожай больше, чем в прошлом.
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