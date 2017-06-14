ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ефросиния из 31 тысячи марок. В Могилеве открылась филателистическая выставка

15.06.2017 19:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Филателистическая выставка «Могилев — 2017» открылась в выставочном зале на улице Болдина. Рядом с могилевскими свои экспозиции демонстрируют коллекционеры из Минска, Москвы, Бреста, Перми, Бобруйска, Дрогичина, Севастополя, Смоленска и Олтуша. Всего — 23 участника.


В выставке участвуют 29 экспонатов. Это и новинки, и выпуски классического периода. На стендах есть и легендарные коллекции «Почта Белоруссии. 1919−1941», «Почта Беларуси. 1914−1922», «Парад Победы».

Впервые в Могилеве в свободном классе выставлена работа минчанина Виктора Язневича, посвященная Евфросинии Полоцкой. Коллекционер оформил ее в виде репродукции почтового блока. Экспонат-мозаика выполнен из 31 тыс. марок, прошедших почту.



Могилевчанин Виктор Старостенко предоставил для выставки коллекции по почтовым эмиссиям Беларуси с основными разновидностями до 1996 года и небольшим фрагментом — марками, которые выпускались в период гражданской войны.

— Я увлекся коллекционированием со школьных лет, — рассказывает Виктор Старостенко. — Тогда существовали большие возможности, была заинтересованность почты в поддержке филателистического движения. Например, формировались наборы для юных филателистов. Сейчас для меня это хобби и возможность немного отдохнуть от повседневности.

Выставка посвящена 750-летию Могилева. Она будет работать до 25 июня.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сезон лесной земляники начался в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика