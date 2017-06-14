Ефросиния из 31 тысячи марок. В Могилеве открылась филателистическая выставка

Филателистическая выставка «Могилев — 2017» открылась в выставочном зале на улице Болдина. Рядом с могилевскими свои экспозиции демонстрируют коллекционеры из Минска, Москвы, Бреста, Перми, Бобруйска, Дрогичина, Севастополя, Смоленска и Олтуша. Всего — 23 участника.





В выставке участвуют 29 экспонатов. Это и новинки, и выпуски классического периода. На стендах есть и легендарные коллекции «Почта Белоруссии. 1919−1941», «Почта Беларуси. 1914−1922», «Парад Победы».

Впервые в Могилеве в свободном классе выставлена работа минчанина Виктора Язневича, посвященная Евфросинии Полоцкой. Коллекционер оформил ее в виде репродукции почтового блока. Экспонат-мозаика выполнен из 31 тыс. марок, прошедших почту.









Могилевчанин Виктор Старостенко предоставил для выставки коллекции по почтовым эмиссиям Беларуси с основными разновидностями до 1996 года и небольшим фрагментом — марками, которые выпускались в период гражданской войны.

— Я увлекся коллекционированием со школьных лет, — рассказывает Виктор Старостенко. — Тогда существовали большие возможности, была заинтересованность почты в поддержке филателистического движения. Например, формировались наборы для юных филателистов. Сейчас для меня это хобби и возможность немного отдохнуть от повседневности.

Выставка посвящена 750-летию Могилева. Она будет работать до 25 июня.



