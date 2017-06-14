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Совмин утвердил перечень сложных административных процедур. Их получилось 32

15.06.2017 19:43 — Разное | Ежедневник  
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Совмин утвердил перечень сложных административных процедур. Их получилось 32

Правительством утвержден перечень сложных и многоступенчатых административных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан.

Согласно постановлению Совета министров № 445, перечень сложных административных процедур касается исключительно физических лиц и не затрагивает, например, индивидуальных предпринимателей.

В утвержденный Правительством перечень внесено 32 административные процедуры. В их числе: принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое, о сносе непригодного для проживания жилого помещения, о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, об установлении опеки (попечительства) и назначении опекуна (попечителя), а также оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и другие.

Республиканским органам государственного управления, проводящим государственную политику и осуществляющим государственное регулирование в определенной отрасли (сфере деятельности), поручено разработать и утвердить в пределах компетенции инструкции по совершению административных процедур, указанных в перечне сложных и многоступенчатых административных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан (кроме индивидуальных предпринимателей), обеспечив четкий, прозрачный и максимально необременительный для граждан механизм осуществления таких процедур, установление в случае отсутствия в законодательстве об административных процедурах промежуточных и предельных сроков их выполнения, исключение необоснованных требований, сообщила пресс-служба Совмина.

 
 
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Правительством утвержден перечень сложных и многоступенчатых административных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан.

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