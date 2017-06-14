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"БСБ Банк" высказал недоумение решение Нацбанка об отзыве лицензии

15.06.2017 20:33 — Разное | Ежедневник  
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"БСБ Банк" высказал недоумение решение Нацбанка об отзыве лицензии

Руководство "БСБ Банка" высказало недоумение жесткостью решения Нацбанка, которое не соответствует выявленным нарушениям.

В связи с решение Национального банка об отзыве лицензии "БСБ Банк" просит своих клиентов до 26 июня снять все свои деньги с карточек, так как после указанной даты это сделать будет уже невозможно.

"БСБ Банк" информирует, что в связи с решением Нацбанка с 26 июня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка. Поэтому "БСБ Банк" предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов.

Опасаясь оттока денежных средств клиентов - юридических лиц, среди которых много очень известных компаний, "БСБ Банк" также уверяет, что "находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков".

"Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком", - отмечает менеджмент "БСБ Банка".

 
 
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Руководство "БСБ Банка" высказало недоумение жесткостью решения Нацбанка, которое не соответствует выявленным нарушениям.

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