Беларусь уменьшает экспортные цены на говядину





Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси снизило рекомендуемые экспортные цены на говядину и увеличило на масло.

Согласно размещенной на сайте министерства информации, решением рабочей группы, минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину от молодняка (без вырезки) замороженную всех категорий уменьшены на 10 российских рублей до 200 российских рублей за 1 кг, охлажденную супер и прима - на 10 российских рублей до 220 российских рублей, охлажденную экстра, отличную и хорошую - на 10 российских рублей до 215 российских рублей.

Минимальная рекомендуемая экспортная цена на сливочное масло жирностью 72,5% увеличена на 10 российских рублей до 290 российских рублей за 1 кг, масло жирностью 82,5% - на 10 российских рублей до 320 российских рублей.