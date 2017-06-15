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"Прессбол": Роман Граборенко не хочет оставаться в минском "Динамо"

15.06.2017 22:43 — Разное | Tut.by  
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Роман Граборенко не намерен оставаться в «Динамо». Контракт защитника истек 30 апреля, и клуб сделал ему квалификационное предложение, после чего могилевский воспитанник автоматически стал ограниченно свободным агентом. Об этом сообщает газета «Прессбол».


Фото: ХК «Динамо-Минск»

Правда, новое соглашение предусматривало двустороннее сотрудничество — с возможностью ссылки в «фарм». Романа это не устроило, и защитник обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед «зубрами».

Воспользоваться такой опцией позволили имеющиеся в команде задолженности по зарплатам, которые превышают месяц. «Динамо» в свою очередь направило в КХЛ письмо с просьбой отсрочить рассмотрение дела, однако ДК не стал этого делать и принял решение в пользу хоккеиста.

Граборенко стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне 25-летний защитник провел за «Динамо» 17 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+6».

 
Теги: Минск
 
 
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Роман Граборенко не намерен оставаться в "Динамо". Контракт защитника истек 30 апреля, и клуб сделал ему квалификационное предложение, после чего могилевский...

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