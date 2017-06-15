БСБ Банк подчиняется решению Нацбанка, но считает его несправедливым

БСБ Банк просит клиентов снять средства с банковских карт и счетов до 25 июня 2017 года.

Вместе с тем в банке высказывают недоумение жесткостью принятого решения и считают его несоответствующим выявленным нарушениям.

Информация об этом содержится в пресс-релизе, разосланном белорусским СМИ.

С 26 июня 2017 г. клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка. После этой даты, сказано на сайте, получение средств будет возможно в уполномоченном банке. Сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами продолжится в полном объеме. Деятельность банка направлена на высокий уровень обслуживания. Руководство выражает признательность всем клиентам, просит прощения за возникшие неудобства и надеется на понимание.

Вместе с тем, пресс-служба Департамента маркетинга и связей с общественностью извещает, что БСБ Банк всегда в полном объеме выполнял свои обязательства перед клиентами. И сейчас, проявляя заботу, Банк предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов. Это возможно сделать, обратившись в кассы банка и в банкоматах любого банка – на текущий момент отменены все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси.

Менеджмент банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь.

ЗАО «БСБ Банк» подчинится решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям.