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Нацбанк отзывает лицензию у ЗАО «БСБ Банк» на операции с физлицами

15.06.2017 18:58 — Разное | БДГ  
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Лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами отзывается июня 26, сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение об отзыве специального разрешения (лицензии) принято правлением Нацбанка на осуществление следующих банковских операций, касающихся физических лиц:

  • привлечение денег физлиц (кроме ИП) на счета и во вклады (депозиты); 
  • открытие и ведение банковских счетов физлиц (кроме ИП);
  • выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;
  • выпуск в обращение банковских платежных карточек физлиц;
  • доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

В сообщении сказано, что отзыв лицензии связан с нарушениями и недостатками в деятельности, выявленными в ходе проверки, решение вступает в силу «с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 г.»

Таким образом, все вышеперечисленные операции, касающиеся работы с физическими лицами, после 26 июня будут невозможны. Ответственность за возмещение вкладов и депозитов (в белорусских рублях и валюте), привлеченных в ЗАО «БСБ Банк», после этого срока ложится на Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

В течение 7 дней с даты возникновения у него обязательства Агентство должно опубликовать и разместить в официальных периодических СМИ и на своем официальном сайте информацию о том, где и когда будут возмещены вклады (депозиты).

Банком-поверенным, осуществляющим прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов БСБ Банка и выплату этого возмещения, определен «Банк Москва-Минск».

ЗАО «БСБ Банк» по размеру активов на 1 июня 2017 г. занимает 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляет 0,4 процента). Нормативный капитал ЗАО «БСБ Банк» на 1 июня 2017 г. составил 56,6 млн рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами отзывается июня 26, сообщается на официальном сайте регулятора.

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