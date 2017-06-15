Нацбанк отзывает лицензию у ЗАО «БСБ Банк» на операции с физлицами

Лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами отзывается июня 26, сообщается на официальном сайте регулятора .

Решение об отзыве специального разрешения (лицензии) принято правлением Нацбанка на осуществление следующих банковских операций, касающихся физических лиц:

привлечение денег физлиц (кроме ИП) на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов физлиц (кроме ИП);

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

выпуск в обращение банковских платежных карточек физлиц;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

В сообщении сказано, что отзыв лицензии связан с нарушениями и недостатками в деятельности, выявленными в ходе проверки, решение вступает в силу «с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 г.»

Таким образом, все вышеперечисленные операции, касающиеся работы с физическими лицами, после 26 июня будут невозможны. Ответственность за возмещение вкладов и депозитов (в белорусских рублях и валюте), привлеченных в ЗАО «БСБ Банк», после этого срока ложится на Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

В течение 7 дней с даты возникновения у него обязательства Агентство должно опубликовать и разместить в официальных периодических СМИ и на своем официальном сайте информацию о том, где и когда будут возмещены вклады (депозиты).

Банком-поверенным, осуществляющим прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов БСБ Банка и выплату этого возмещения, определен «Банк Москва-Минск».

ЗАО «БСБ Банк» по размеру активов на 1 июня 2017 г. занимает 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляет 0,4 процента). Нормативный капитал ЗАО «БСБ Банк» на 1 июня 2017 г. составил 56,6 млн рублей.