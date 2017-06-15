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Лукашенко о беспилотниках: они огромнейшие, как настоящие самолеты

15.06.2017 21:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На встрече с секретарями национальных Советов безопасности стран ОДКБ в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко коснулся темы актуальных угроз и вызовов, указав на необходимость идти в ногу со временем в плане координации действий и достижения высокотехнических возможностей, которые позволят эффективно защищать национальные интересы стран-участниц.

В отношении предстоящих учений "Запад-2017" президент высказал мнение о необходимости их проведения в свете обострения ситуации у западных границ и размещения в соседних странах НАТО новых, ударных технических средств и войск иностранных государств.

"Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Когда я увидел снимки этих беспилотников, слушайте, они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств никто пренебрегать не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ", — отметил Лукашенко.

Вся эта неделя проходит в Минске под знаком ОДКБ. Состоялся ряд важных встреч, в том числе встреча глав оборонных ведомств стран-участниц. Планируется серьезное укрепление взаимодействия по всем направлениям и ряд совместных учений.

Аудиозапись фрагмента выступления Александра Лукашенко на встрече в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси о необходимости проведения учений "Запад-2017" и безопасности стран ОДКБ.

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