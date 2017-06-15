Соотечественники из СНГ за рубежом: новые подходы к взаимодействию

Соотечественники за рубежом: новые подходы к взаимодействию /

В эти дни в Минске, в Посольстве Российской Федерации, проходит Региональная конференция соотечественников ближнего зарубежья, в которой принимают участие руководители координационных советов общественных организаций соотечественников из стран СНГ, представители российских федеральных органов, исполнительной власти и Посольства России.



© Sputnik / Виктор Толочко Повестку заседания Совета глав государств СНГ обсудят в Минске

Какие задачи и цели стоят перед участниками конференции, что является сегодня главным смыслом взаимодействия с соотечественниками за рубежом, на эти вопросы нам ответил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, доктор социологических наук Виктор Водолацкий.

"Суть новых подходов к работе с соотечественниками за рубежом заключается в законодательном закреплении понятия "соотечественник", в упрощенном получении гражданства России для лиц, которые родились на территории Советского Союза и являются носителями русского языка, для детей, которые родились в смешанных браках, где один из родителей имеет гражданство России, увеличить квоты для поступления в российские вузы русскоязычной молодежи из стран СНГ и других мероприятиях", — отметил Водолацкий.

По мнению нашего собеседника, политика продвижения ценностей русской цивилизации должна быть сегодня по-хорошему агрессивной, так как русофобия в информационном пространстве набирает обороты.

"Наша идеология — это мир, дружба и согласие, но сегодня эти понятия искажаются, как искажаются наши история и современность, как искажаются действия России в Сирии и т. д. Наша задача сегодня, вернувшись в Государственную Думу, дополнить или вообще изменить формат работы с соотечественниками, создать молодежное крыло движения соотечественников, которое придет на смену советскому поколению", — подытожил Водолацкий.

Аудиозапись беседы с заместителем председателя Комитета ГД РФ слушайте на радио Sputnik Беларусь.