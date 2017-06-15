Число трудовых мигрантов из Китая за шесть лет выросло в десять раз





По официальным данным, в Беларусь в 2011 году прибыло трудиться 749 китайцев, тогда как в 2016 – уже 7549. Для сравнения: белорусов, выехавших в 2016 году на работу в Китай, было всего 48 человек.

Стоит ли бояться белорусским рабочим, что мигранты из Китая заберут их рабочие места?

По словам заведующей отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасии Бобровой, это дискуссионный вопрос.

«Китайские рабочие, с их же слов, готовы работать по две смены, то есть почти круглосуточно. Белорусы же не согласны на такой график, требуя за сверхурочную работу оплату в двойном размере. Получается, работодателю выгоднее взять китайца, чем белоруса. Он и работоспособный, и менее требовательный», – рассказала специалист.

На втором месте по числу трудовых мигрантов находится Украина. В прошлом году в нашу страну приехало 6348 граждан этой страны. Большинство из них – это люди рабочих специальностей (около 45%) и квалифицированные специалисты (30%). По данным МВД, выходцы из Азербайждана, Узбекистана, Вьетнама и Грузии предпочитают работать в Беларуси в сфере торговли.

Как отметила Анастасия Боброва, большинство трудовых мигрантов приезжает в Беларусь трудиться на рабочих специальностях.

«Тем не менее, Беларусь интересна и для высококвалифицированных кадров, – считает специалист. – Но такие кадры – это штучный товар. Они к нам также едут, но, как правило, на конкретное место работы».

В целом, по мнению эксперта, Беларусь может представлять интерес для мигрантов как страна.

«Вопрос в том, насколько нам нужно продвигать этот интерес, – отметила Анастасия Боброва. – Мы интересны, прежде всего, с точки зрения социального благополучия. Несмотря на то что в Беларуси пусть и ниже оплата труда, но при этом есть работа, которая будет официально зарегистрирована, плюс соцпакет, бесплатное здравоохранение и образование».

Какие страны выбирают белорусы?

Для белорусов наиболее популярной страной «трудовой миграции» продолжает оставаться Россия. В прошлом году на заработки туда уехало 4772 человека. Это без учета неофициального трудоустройства.

Далее географические предпочтения наших соотечественников, выезжающих для работы в другие страны, распределяются следующим образом: Польша – 932 человека, США – 739, Литва – 532. В основном, наши соотечественники выезжали за рубеж с рабочими специальностями.

Нужно отметить, что уезжают на работу за рубеж и высококвалифицированные кадры, к примеру, специалисты в сфере информационных технологий и медики. В основном, высококвалифицированные специалисты из Беларуси выезжают на работу в Германию, Россию, Польшу и США.

Белорусы – «усидчивы»

В целом, на взгляд Анастасии Бобровой, Беларуси следует упрощать миграционную политику: «Если мы видим, что у нас в стране безработица, и человек хочет решить свою проблему, выехав в другую страну, пусть он так и сделает, из этого не следует делать проблемы. Ведь этим мы уменьшаем безработицу, снижаем напряжение на рынке труда. Важнее создавать такие условия, чтобы ему хотелось вернуться обратно, чтобы трудовая миграция была лишь временной мерой».

«Что плохого в том, что наши соотечественники получат там опыт, станут более открытыми, к примеру, выучат язык, приобретут новые навыки, а потом вернутся сюда?» – рассудила эксперт.

Впрочем, по словам аналитика, трудовая миграция у нас невысокая. В сравнении с другими странами, где движение людей уже давно норма, белорусы – не так мобильны.

То, что миграция незначительная, с одной стороны, хорошо, к примеру, с точки зрения безопасности, полагает эксперт, поскольку позволяет контролировать данный процесс.

«То, что белорусы «усидчивые», в целом, неплохо, – отметила специалист. – С другой стороны, если белорусы не уезжают при имеющейся безработице и небольших зарплатах, государству приходится заботиться о безработных, заниматься их переквалификацией».

«Лучший вариант – чтобы люди уезжали, зарабатывали деньги, а потом возвращались и вкладывали в какой-нибудь бизнес, инвестировали, к примеру, в недвижимость и др.», – сказала Анастасия Боброва.

Правда, экспорт рабочей силы имеет и негативные последствия. Эксперт напомнила, что уезжают из Беларуси в основном молодые и трудоспособные, а приезжают уже люди постарше.